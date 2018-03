La bombero más famosa contó cómo y por qué la echaron del cuartel

Anahí González

agonzalez@lanueva.com

El año pasado Luciana Rizzo, bombero del cuartel de Pedro Luro, se hizo famosa por una foto en la que se la veía con su equipo, extenuada, dormida en la tierra, tras horas de apagar incendios en el sur bonaerense. La imagen circuló por el mundo y hasta el propio presidente Macri la llamó para felicitarla y la invitó al acto inaugural de la 131º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, en Palermo.

Sin embargo, al regreso de este acto, Luciana y su novio Martín Páez, quien también es voluntario en el cuartel y fue quien le tomó la foto empezaron a sentirse cada vez más angustiados y hasta “despreciados” por algunas autoridades.

“Decidimos dejar de ir por un tiempo al cuartel por el maltrato que recibíamos por parte de algunos de mis superiores”, dijo Rizzo.

Al parecer, desde el momento en que la foto se hizo viral, todo cambió.

"Me miraban con mala cara y me decían “¡Mirá lo que hiciste! Todo por tu culpa. Te dijimos que no sacaras fotos”, contó.

“Cuando llegaban las cámaras de los canales de televisión me presionaban, me decía lo que tenía que decir y yo me ponía muy nerviosa”, dijo.

Este tipo de conductas -dice- no solo no cesaron sino que redoblaron la apuesta.

“A mi novio llegaron a esconderle los guantes, le cambiaban las botas de lugar o se encontraba con guantes quemados y a la hora de salir a un siniestro no tenía su equipo en condiciones”, denunció.

La agresión llegó hasta el punto -comentó- en que un compañero le hizo a su novio un "chiste" de mal gusto: “Tené cuidado que te podés quemar en un incendio”. Ellos lo tomaron como una amenaza.

Luciana asegura que llegó a comentar esta situación al jefe del cuartel, Luciano Flocco, quien le restó importancia y quien no llevó adelante ninguna acción para investigar qué estaba sucediendo.

“Por eso decidimos dejar de ir al cuartel, no porque no quisiéramos hacerlo más", dice esta bombera de 24 años que es voluntaria desde los 15.

“Si el jefe del cuartel nos hubiera reunido y se hubiera interesado en saber qué estaba pasando o nos hubiera enviado una carta, las cosas seguramente hubieran sido diferentes”, aseguró.

La semana pasada Martín volvió al cuartel y tuvo una charla con Luciano Flocco en la que este le dijo que tanto él como Luciana no podían regresar al cuartel, que ya no los necesitaba y que devolvieran la ropa de gala que tenían.

“Creo que no puede echarnos así, de palabra, y sin justificativos. Debería seguir los reglamentos de la institución, al menos notificarnos por escrito. Nos estamos asesorando", dijo ella.

Anoche se preveía una reunión entre Luciana y sus jefes del cuartel a fin de aclarar todo lo sucedido.

Consultado por La Nueva. el jefe del cuartel de Pedro Luro, Luciano Flocco, decidió no dar declaraciones hasta tanto la institución resuelva el conflicto puertas adentro.