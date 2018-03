Dos bahienses protagonistas en un sábado de rugby internacional

Como es habitual, la agenda deportiva del sábado tendrá una buena cuota de rugby.

Por ejemplo, habrá dos bahienses integrando seleccionados nacionales. Uno es Santiago Alvarez Fourcade, quien irá al banco en el partido que jugará hoy Argentina XV frente a Brasil por la Americas Rugby Championship.

Este partido se disputará en el estadio Martins Pereira, de San José dos Campos, a las 18.10 y con pantalla de ESPN3.

Para ser campeón Argentina XV necesita un triunfo y esperar una derrota de Estados Unidos frente a Uruguay (15.40, Federico Anselmi/ESPN3). La fecha se completará con Chile-Canadá (13.10, Pablo De Luca).

Posiciones: 1º) Estados Unidos, 19; 2º) Argentina XV, 16; 3º) Uruguay, 14; 4º) Canadá, 6; 5º) Brasil, 4 y 6º) Chile, 1.

Federico Casteglioni será titular en España, en el partido ante Georgia.

El otro bahiense que verá acción esta tarde será Federico Casteglioni. El actual jugador de VRAC Quesos Entrepinares, ex Argentino, ingresará como wing (Nº 11) en la selección mayor de España y para el choque ante Georgia, partido correspondiente a la Copa Europea (no suma para la clasificación al Mundial de Japón).

El partido se jugará en Tiflis, donde España -12º en el ranking- aprovechará este encuentro para probar variantes de cara al trascendental cotejo ante Alemania del próximo lunes 12.

En San Pablo comenzó ayer la clasificación de rugby femenino para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebrarán en Buenos Aires del sábado 6 al jueves 18 de octubre próximo.

En el plantel argentino M18 participa Sofía Urriza, jugadora de Sol de Mayo de Viedma.

Sofía Urriza, tackleando a una jugadora colombiana.Foto: Prensa UAR.

Argentina cayó en el debut ante Colombia 26-0, luego vencieron a Chile 31-0 y en el cierre de la jornada cayeron ante Brasil 27-0. Hoy enfrentarán a Paraguay, 12.14. Luego la definición.

La franquicia argentina en el Súper Rugby, debutará hoy como local. Será por la tercera fecha de la temporada, en la que recibirá a Hurricanes (Nueva Zelanda) en el estadio de Vélez.

El encuentro se disputará a partir de las 18.40, con arbitraje de Nick Briant y televisación en vivo de ESPN 2.

Jaguares no comenzó de la mejor manera el certamen 2018, al menos en cuanto a resultados, porque en su gira por Sudáfrica perdió frente a Stormers (28-20) y Lions (47-27). Por eso, el entrenador Mario Ledesma realizará tres cambios respecto del XV que comenzó en Pretoria ante los Lions, uno de los candidatos al título.

Marcos Kremer ingresará desde el inicio en lugar de Tomás Lavanini, y Javier Ortega Desio estará con la número 7. Además Guido Petti sale y en su lugar ingresa Matías Alemanno.

En el banco se destaca el regreso de Juan Martín Hernández, ausente el sábado pasado, y la inclusión de Sebastián Cancelliere.

Juani Hernández estará a disposición en el banco de Jaguares. Foto: Prensa Jaguares.

Hurricanes no se guardarán nada para este duelo, porque viene de perder sorpresivamente ante Bulls en Pretoria y necesitan recuperarse para no perder terreno.

La franquicia de Nueva Zelanda tendrá de entrada a los hermanos Jordie y Beauden Barrett, y también ingresan Ben Lam y Chris Eves. En total cuatro cambios.

Jaguares ingresará con Felipe Arregui, Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro; Marcos Kremer y Matías Alemanno; Pablo Matera (capitán), Javier Ortega Desio, Tomás Lezana; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Bautista Ezcurra, Matías Orlando, Bautista Delguy; Joaquín Tuculet.

El seleccionado argentino de rugby en modalidad juego reducido afrontará hoy otro compromiso del grupo D frente a Uruguay, partido correspondiente al Seven de Las Vegas del circuito mundial World Rugby.

Anoche Los Pumas '7 tuvieron una jornada exitosa, primero con un triunfo ante Escocia 21-19 y luego dando un golpe histórico ante Nueva Zelanda, al que derrotaron 26-19, resultado que otorgó la clasificación argentina a Copa de Oro.

Re:Live! Offload. Offload. Try! That's how you win a match. @unionargentina score in the last play to beat New Zealand #USA7s pic.twitter.com/wRLOekE5WR