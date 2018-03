Susana Persia quería seguir y dejó su huella como un gran ejemplo

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Ella quería seguir. Ya habíamos quedado que este año íbamos a hacer una nota bien grande sobre los 20 años del ciclo “Domingos de Folklore”. Ahí, justamente, nos conocimos. Era a las 18 cuando arrancaban a sonar las guitarras y el bombo en el Aula Magna de la UNS, una vez por mes.

Fue hace como diez años. Me senté en una butaca y al otro día publiqué en el diario un comentario sobre aquella actuación. Me llamó un día después. Nos presentamos, charlamos y a pesar de haber más de 40 años de diferencia encontré a una amiga con la que pude hablar de música, de su pasión por Atahualpa Yupanqui y Ariel Ramírez y de lo raro que son (“somos”) los músicos cuando hay que organizar un evento.

Le conté que una vez se me cayeron las lágrimas cuando terminó de interpretar “La misa criolla” en el piano de Colón 80. Me abrazó. Y ahora pienso en la cantidad de años que sostuvo con la compañía de la Secretaría de Cultura de la UNS y “ad honorem” este ciclo. Dos décadas. Y quería seguir.

Hace un año y medio nos juntamos a tocar “Zamba para olvidar”. Ensayábamos en su casa.

Cuando tenía un concierto era muy profesional. Tocaba el piano casi todos los días. Uno de sus grandes amigos es Víctor Volpe, con quien compartieron innumerables escenarios, entre ellos el ciclo “A todo piano” durante 22 años, junto a Mario Brandizzi y Luis Silvani.

"Me acuerdo que una vez Susana se tocó todo en un tema folklórico. Parecía que las teclas saltaban. Cuando terminó el tema, espontáneamente, agarramos un matafuego e hicimos de cuenta que estábamos apagando el piano. Nos divertimos mucho", me dijo una vez Víctor Volpe.

Ella lo quería mucho a Víctor. Es más, antes de un show que compartieron dijo que era un ser de otro planeta.

“Víctor es un genio”

—¿Por qué, Susana?

—Lo que hizo fue tremendo. Una cosa es escribir de manera orquestal y otra para cinco pianos en simultáneo. Es una cosa increíble. Así estamos, estoy al borde total de la locura. Parece sencilla la partitura, pero hay que estar tan atentos... Está tan claro y bien escrito que realmente es un orgullo tener a Víctor en Bahía Blanca.

En aquella ocasión Volpe había escrito cinco partituras distintas para pianos en tres canciones. Monumental.

No creía en las brujas, pero...

Su sentido del humor se expresaba a través del micrófono, no importaba para qué medio fuera.

“Las brujas no existen, pero que las hay, las hay", me dijo cuando estaba por comenzar una de las últimas fechas de “Domingos de Folklore” y cuatro de los trece grupos que se iban a presentar no pudieron asistir.

A uno de los integrantes de Los del Huayra le entraron a robar en la casa. A otro artista le agarró lumbalgia y uno más se había caído en la bañadera. Con Susana nos reíamos por no llorar.

Quería seguir

El último diálogo mediático que fue publicado en este medio y que tuvimos al finalizar el ciclo fue el siguiente.

—Susana, la pregunta de rigor ¿sigue el ciclo el año que viene?

—Gracias a Dios atravesé el mandato de distintos secretarios de cultura (de la UNS) y el ciclo siempre siguió adelante gracias a ellos que me dieron la posibilidad.

—¿Pero vos tenés ganas de seguir?

—Sí, sí. Lo amo al ciclo. Dios mediante, me gustaría seguir adelante.

Si existe el más allá, ahora debe estar tocando “La misa criolla” en un piano a cuatro manos con Ariel Ramírez. O tomando unos mates con Atahualpa, Alberto Merlo y Suma Paz. O respondiéndole a Jorge Margarido en qué tono está la siguiente la canción. O esperándote. A mi y a vos para escuchar a Piazzolla.

Un recorrido inolvidable

* Realizó durante 30 años un programa de folklore en Radio Nacional.

* Sostuvo durante 20 años el ciclo “Domingos de Folklore”, en la Universidad Nacional del Sur, en el que se presentaron cientos de artistas folklóricos de Bahía, la región y de todo el país, entre ellos Atahualpa Yupanqui y Suma Paz, entre otros (ver galería de fotos).

* Fue parte durante 22 años del ciclo “A todo piano”, junto a Brandizzi, Volpe, Silvani, Gregori y más artistas.

* Fue Secretaria de Cultura del gobierno radical de Bahía Blanca en la década del '70.

* Estuvo a cargo de un ciclo cultural en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera que trataba sobre la música en los diferentes países.

* Fue profesora de música en distintos colegios de la ciudad. También estuvo en algunas localidades de la zona en donde dejó un gran recuerdo.

Despedida

El velatorio se está desarrollando en Ferrandi desde las 10 de la mañana. El cotejo fúnebre y posterior despedida será mañana (domingo) a las 8.30 en el cementerio local.