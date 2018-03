El capitán Héctor González sueña con el ascenso de Villa Mitre

Villa Mitre comenzará a transitar desde el domingo la Reválida, instancia que depositará a un elenco del Federal A en el segundo escalón del fútbol argentino. Su capitán y defensor Héctor González anticipó la llave ante Chaco For Ever con la ilusión intacta, pese a que en el 2018 no llegaron los buenos resultados.

“Nosotros queremos ascender y vamos a hacer todo lo posible con tal de conseguirlo. Y si no se puede, intentaremos llegar lo más lejos que se pueda”, sostuvo el zaguero de Lamarque.

Además, el “Loro” explicó el momento tricolor.

“Creo que los resultados no llegaron porque perdimos firmeza en la defensa y nos costó convertir. De cualquier manera, hubo partidos que no merecimos perder y los perdimos”.

También valoró la victoria en el cierre de la segunda fase.

“Fue importante haber ganado el último partido (3-1 ante Desamparados de San Juan como local) porque nos sumó para la confianza. Estoy seguro que seremos un rival duro para cualquier adversario. Ahora tenemos 180 minutos por delante y nos tenemos que hacer fuertes en casa. Hay que sacar un resultado positivo para ir con más confianza a Chaco”, sostuvo.

“¿Qué sabemos del rival? Que intenta salir jugando por lo que vamos a tener que presionarlos bien arriba. De cualquiera manera, son 180 minutos y nos hay que perder la tranquilidad”, añadió.

Sobre la presión que ejercerá su público en El Fortín, Héctor fue tajante.

“La ansiedad no nos tiene que jugar una mala pasada en nuestra cancha. Sabemos que en cualquier momento puede llegar el gol y es muy importante que no nos conviertan para ir bien de la cabeza a la revancha. No nos tenemos que volver locos”, concluyó.

Un antecedente

Villa Mitre y Chaco For Ever ya se cruzaron en playoffs la temporada pasada. Fue en la segunda llave y el tricolor se impuso con un global de 3-2, tras perder la ida 2-1 y ganar en casa 2-0.

En aquella ocasión, la serie se había iniciado en Chaco, mientras que ahora comenzará este domingo en El Fortín (a las 16, con el arbitraje de Lucas Novelli Sanz) y se cerrará en tierras chaqueñas el domingo 8.