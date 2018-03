"En el fútbol argentino están todos locos", dijo un jugador de Deportivo La Coruña

El mediocampista santafesino Federico Cartabia, jugador de Deportivo La Coruña de España, aseguró hoy que en el fútbol argentino están "todos locos" en comparación con la liga española y la situación que vive con el equipo gallego, que está en zona de descenso.

"La verdad es que en el fútbol argentino están todos locos. Por supuesto no me gusta nada estar en esta situación, pero es muy diferente con la barra brava de Argentina. Al aficionado del 'Dépor' le tenemos que estar muy agradecidos, al contrario que en Argentina, donde no puedes salir ni a la calle", manifestó Cartabia en conferencia de prensa.

Cartabia tiene 25 años y nunca actuó oficialmente en el fútbol argentino. En España, además de La Coruña, vistió las camisetas de Valencia y Córdoba; y también jugó en Sporting Braga de Portugal.