Renunció el secretario de Seguridad rosaleño y lo reemplaza un militar retirado

El director de Seguridad de Coronel Rosales, José Miguel Bazán, renunció a ese cargo y el intendente le confirmó a La Nueva. que lo reemplazará un militar retirado.

Se trata de Alejandro Pereyra (a la derecha en la foto inferior junto con el intendente), un capitán de la Armada retirado que ya se había desempeñado en temas de seguridad.

Bazán le presentó la renuncia al intendente Mariano Uset y en un comunicado dijo que era “por estrictas razones de salud”.

“En pocos días me alejo de la función pública por estrictas razones de salud, con total agradecimiento al intendente Mariano Uset, al imprescindible personal policial y a sus jefes, a la sociedad toda por su compromiso, a los medios de comunicación y en especial a mi familia. Seguiré pensando igual y haciendo lo que sé hacer, estar muy cerca del que trabaja, del que estudia, del que tiene sueños de progresar y muy cerca del que necesita que se lo acompañe por sufrir el flagelo de la droga”, escribió Bazán en su comunicado.

“No conozco otra forma de vivir que no sea trabajando o estudiando, siempre asumí compromisos y responsabilidades muy serias en más de 30 años de carrera, donde casi no existen los grises, por imperio de la responsabilidad de tutelar el bien más preciado que es la vida. Quedan temas pendientes que han de resolverse en el corto plazo. Repito: nada cayó en saco roto, además quien me releva tiene todas las condiciones humanas y profesionales para continuar y superar lo obrado por este humilde ciudadano”, agregó.

Bazán asumió en diciembre de 2015, y llegaba a la función pública tras su retiro luego de 30 años en el Servicio Penitenciario Bonaerense.