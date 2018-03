“Pancho es un distinto... No es humano”, dijo Anthony Johnson

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

El próximo viernes se cumplirán 4 meses de la fatídica noche en la que Anthony Johnson sufrió una de las lesiones más temidas por los deportistas.

El centro de Bahía Basket había reingresado a 2m para que finalizara el primer cuarto del partido entre Obras y Bahía, por la segunda fecha de la Liga Nacional. A 1m40s se fue hacia línea de fondo a disputar una pelota con un rival, en la que pegó un pequeño salto hacia adelante. Una acción más típica de un alero que de un centro.

Pero al caer al piso se pudo comprobar que algo no estaba bien. Si bien no lanzó el típico grito de dolor de la rotura del tendón de Aquiles, el estadounidense se retiró sostenido de ambos brazos para mantener el pie derecho en el aire. El 7 de diciembre de 2017 lo operaron en nuestra ciudad. Horas después, llegó el momento una paciente recuperación en contacto permanente con sus compañeros.

“Estoy mucho mejor. Puedo saltar un poco, pero mucho mejor de una semana para acá”, contó el estadounidense en el vestuario de Bahía Basket, luego del triunfo frente a Instituto.

“Tengo, por lo menos, para un mes más. Ahora viene lo más duro del trabajo, pero estimo que estaré listo en un mes”, se ilusionó Johnson.

Mientras tanto le preguntamos sobre la marcha del equipo y, puntualmente, sobre lo ocurrido el domingo ante los cordobeses.

“Al equipo lo veo muy bien. Vienen jugando con mucha energía y eso se nota luego en los resultados. Todos están dando un plus, todo el tiempo. Fue muy importante ganarle a Instituto porque están terceros en el torneo y tienen un buen equipo, buen entrenador y buenos jugadores”, afirmó.

Dedicó, a propósito de la vigencia del capitán, un capítulo aparte para Hernán Jasen.

“Oh... Pancho es un distinto... No es humano... Trabaja todo el tiempo, en los entrenamientos y eso se nota en los partidos en la energía con la que juega. Es muy inteligente. Cuando lo veo en la cancha me da muchas fuerzas para continuar la recuperación con optimismo y pensar que podré volver a jugar. No sólo desparrama energía como jugador, sino también como persona”, afirmó el número 32 del plantel.

Bahía Basket recibirá el jueves próximo a Boca Juniors. Se enfrentarán en el Osvaldo Casanova por Liga Nacional a las 20.30, mientras que en Liga de Desarrollo jugarán 17.30. En este último caso en un choque clave por el Nº1 de la Conferencia Sur.

La Liga, anoche

En la lucha por escapar a los puestos 19 y 20 -permanencia- Peñarol le ganó anoche a Ferro 96 a 73 como local y cortó una racha de 7 derrotas consecutivas. Un resultado fundamental el conseguido por los marplatenses, y por buena diferencia, ante un rival al que volverán a enfrentar el próximo viernes en Caballito.

Por su parte Boca, próximo rival de Bahía Basket, goleó a Obras Sanitarias 95 a 59. También ganó Comunicaciones de Mercedes (Corrientes), el siguiente rival del equipo de nuestra ciudad (próximo domingo 1 en Mercedes): fue 87-80 a La Unión de Formosa como local. Además, Gimnasia (Comodoro Rivadavia) derrotó a Salta Basket 72-66 de visitante y Olímpico a Hispano Americano 108-80.

Esta noche jugarán Quilmes-Regatas Corrientes (21.30, arbitraje de Roberto Smith, Daniel Rodrigo y Alberto Ponzo) y Argentino-Instituto (21.30, Alejandro Ramallo, Diego Rougier y Nicolás D'Anna).