La bronca de los famosos luego de la dura derrota de la Selección

La selección argentina cayó esta tarde 6 a 1 ante España, en Madrid, y la caída generó preocupación e indignación en los famosos, que expresaron su postura a través de las redes.

Varios se mostraron sorprendidos con un resultado prácticamente impensado, que además entró en la historia como una de las peores presentaciones de la albiceleste.

Algunos mostraron asombro y otros, como el periodista Eduardo Feinmann, directamente pidieron la renuncia de Jorge Sampaoli: "Si le queda dignidad, renuncia. Vergüenza de técnico", publicó en su cuenta.

Bueno...... Y ahora qué hacemos? Esto no lo arregla ni Messi. Sampaoli tendrá que replantearse muchas cosas. Faltan menos de 90 días para Rusia

Cuando se enfrenta un equipo contra un rejunte, no debe sorprender el resultado. Hay que valorar a Messi. Esta acostumbrado a jugar en un equipo , no en un rejunte. Bastante hace.

Acá te das cuenta que la AFA funciona bárbaro. Pone un partido contra España con un equipo que todavía no sabemos cuál es, sin ninguno de los peso pesado, un mes antes del Mundial. Para arrancar bien arriba anímicamente 👏🏼👏🏼👏🏼

No voy a decir nada hoy. No hace falta. Ojalá el DT se dé cuenta que algunos de estos jugadores NO deben ir al mundial. El resultado es una anécdota. Las diferentes velocidades son alarmantes. El concepto ni hablar