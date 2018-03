La dolorosa derrota de Argentina contra España entró en la historia

La selección argentina perdió esta tarde ante España por 6-1, en lo que fue la ¡peor derrota de su historia!

Entre las caídas más duras de Argentina figuran el 6-1 ante Checoslovaquia (Mundial 1958) y el 6-1 ante Bolivia en La Paz (en 2009, por Eliminatorias).

También perdió 5-0 con Uruguay (Copa América 1959) y con Colombia (en 1993, por Eliminatorias).

Mayores palizas sufridas por Argentina:

6-1 vs. Checoslovaquia en 1958 (Copa del Mundo)

5-0 vs. Uruguay en 1959 (Copa América)

0-5 vs. Colombia en 1993 (Eliminatorias Copa del Mundo)

6-1 vs. Bolivia en 2009 (Eliminatorias Copa del Mundo)

6-1 vs. España en 2018 (Amistoso)