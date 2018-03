Lautaro debutó en la Selección: repasá los 20 momentos que marcaron su vida futbolística

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Tras su debut de esta tarde con la selección mayor, en el amistoso ante España en Madrid, repasamos 20 momentos que marcaron la carrera futbolística del bahiense Lautaro Martínez, quien sueña con el Mundial de 2018.

Mirá:

-1) Su primer fichaje: Hace casi 11 años, el 28 de marzo de 2007, Lautaro Javier Martínez era fichado por Liniers en la Liga del Sur.

-2) Debut soñado: El 16 de mayo de 2013, con 15 años, hizo su estreno en la Primera de Liniers, y se dio el gusto de anotar el descuento en el empate 2 a 2 ante Comercial, en el Doctor Alejandro Pérez.

-3) La vuelta, con amigos: También en 2013, se consagró campeón en Sexta con Liniers.

-4) Torneo consagratorio: Ser un año menor que sus compañeros y rivales, no le impidió ser el capitán y goleador del torneo nacional Sub 17 en el que la Liga del Sur consiguió el subcampeonato, en San Juan. “El Toro” fue el máximo artillero del certamen anotando 13 tantos en 13 cotejos.

-5) Primer salto grande: Fabio Radaelli lo vio en una prueba y no dudo: “Si tienen que hacer un esfuerzo por él, que lo hagan”, les dijo el excoordinador de las Inferiores de Racing, a los dirigentes de la "Academia" tras verlo en un entrenamiento.

-6) No necesitó adaptación: En el verano de 2014 y a dos semanas de su arribo a Racing, ganó con la categoría 1997 un certamen Latinoamericano disputado en Mar del Plata. ¿Su actuación? 5 goles en 7 partidos. En todos los años de inferiores terminó marcando ¡53 goles en 64 partidos!

-7) A entrenar con Primera: Su espectacular performance en la categorías formativas en la institución albiceleste hizo que Diego Cocca lo llamara para hacer la pretemporada con el plantel superior en junio de 2015.

-8) Llegó el día ¡Hasta lo lleva en la piel!: El 31 de octubre de 2015 debutó en la elite del fútbol argentino con la camiseta de Racing, ingresando a los 33 minutos del complemento en lugar de Diego Milito, en la victoria ante Crucero del Norte (3-0) en el Cilindro. Hoy, Lauty lleva tatuado esa fecha en su brazo izquierdo, con números romanos y sobre una pelota de fútbol.

-9) El mundo empezó a hablar de él: En agosto de 2016 (sí, hace 597 días), Lautaro deslumbró a todos en España con la Selección Sub 20 en el tradicional torneo de la L'Alcúdia, donde fue elegido como el mejor jugador del certamen en el que la albiceleste finalizó subcampeona tras caer en la final ante el anfitrión por 3 a 1. El delantero de nuestra ciudad había puesto el 1-0 parcial en lo que fue su tercer tanto en el certamen. “Un fuera de serie”, así lo describían aquellos días las crónicas de la competencia en su página oficial.

-10) El primer grito oficial: El 20 de noviembre de 2016, el bahiense anotó su primer tanto en la Primera de Racing. Fue en el empate ante Huracán, por 1 a 1, en el Tomás A. Ducó. Antes, le había marcado un tanto a Independiente, en el triunfo 3 a 1 en Mar del Plata, en un amistoso veraniego.

-11) Líder del Sub 20: Con 5 tantos, el fue uno de los goleadores del Sudamericano Sub 20 que se disputó en Ecuador en el verano de 2017. El ex Liniers fue la figura del Seleccionado que se clasificó de manera dramática al Mundial de la categoría.

-12) Mundial sub 20: Una extraña lesión en la gira previa y una polémica expulsión en el debut ante Inglaterra (0-3), le impidieron brillar en la cita mundialista que se disputó en Corea del Sur. Encima, el combinando nacional dirigido por Claudio Úbeda quedó eliminado en primera ronda. El bahiense anotó 2 goles en el triunfo ante Guinea, por 5 a 0, en la última fecha del grupo.

-13) La lesión, sólo un obstáculo: Mientras atravesaba un gran momento personal, Lauty sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y debió ser intervenido quirúrgicamente. Pese a estar 117 días sin jugar oficialmente volvió de gran forma.

-14) Imparable : En la actual Superliga, Racing venció a River y Boca como visitante (3-2 y 2-1, respectivamente), algo que no sucedía en un mismo año desde 1949. En ambos encuentros, el bahiense anotó un tanto y fue la figura de su equipo.

-15) Para Sampaoli: El pasado 4 de febrero, con el entrenador del Seleccionado en el palco del Cilindro, Lautaro anotó su primer hat-trick en el triunfo de Racing ante Huracán, por 4 a 0.

-16) El pibe de la cinta: Ante Godoy Cruz, el pasado 23 de febrero, se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia de Racing en ser capitán desde el arranque, con 20 años, 6 meses y un día.

-17) En la Copa: En su primer partido en la Libertadores, anotó 3 goles en el debut de Racing ante Cruzeiro, por 4 a 2, el pasado 27 de febrero.

-18) Cifra récord: Cuando se concrete su venta al Inter de Italia, la de Lautaro será la transacción más cara de la historia del fútbol argentino, ya que el equipo milanés comprará su pase en 33 millones de dólares brutos.

-19) Ideal: Su 2018 viene siendo perfecto, lleva anotados 9 goles en 9 partidos (3 por Libertadores); y con 11 festejos está a uno del goleador de la Superliga (Sebastián Rivas de Patronato).

-20) Otro sueño cumplido: con el Mundial a menos de 80 días, Jorge Sampaoli lo citó para la Selección mayor y hoy hizo su debut, en la derrota ante España por 6-1.