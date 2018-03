Árboles que lastiman

El desprendimiento de la rama de un añoso aguaribay de la plaza Rivadavia -el pasado 12 de este mes- dejó en claro el severo riesgo que representa el mal estado de miles de árboles ubicados en veredas, plazas y paseos de la ciudad.

La situación no es nueva ni desconocida, ya que hace al menos cinco años profesionales del municipio declararon la emergencia del arbolado urbano en la ciudad, al tiempo de indicar la necesidad de actuar rápida y profesionalmente para evitar nuevos hechos como el producido en el en el parque de Mayo y que costara la vida de Diana Herlein, de 15 años.

En ese momento, la responsable del área de Parques del municipio señaló ante los concejales la urgencia en la extracción de numerosas especies forestales a lo largo y ancho de la ciudad, para lo que se necesitaban recursos económicos y humanos, así como equipamiento específico.

Si bien ese año se comenzó con algunos trabajos de poda, extracción y mantenimiento, quedó en claro que, dada la compleja situación, eran insuficientes para cumplir con un programa amplio y profesional que pudiera solucionar esta problemática de un modo satisfactorio.

El tema quedó en una mera cuestión declaratoria, sin que se modificaran las políticas referidas al arbolado, con la carencia de un relevamiento de los ejemplares existentes, un plan de acción adecuado y un diagnóstico que permita desarrollar políticas acordes y eficientes.

Porque tampoco se trata de tener reacciones espasmódicas, como ha ocurrido en tantas ocasiones, luego de algún hecho puntual, como el mencionado desprendimiento de una rama, que se comience una tarea de poda y tala sin demasiado orden ni lógica, la cual se diluye rápidamente.

por otro lado, el municipio no dispone de un censo del arbolado, una exigencia que hace el Estado provincial a través de leyes específicas, y que la Municipalidad nunca cumplió. Incluso se habilitó una aplicación para que los vecinos identifiquen los ejemplares de sus veredas, lo cual no puede arrojar un resultado serio.

La rama del aguaribay no mató a nadie por una cuestión fortuita, de centímetros, casi casual.

Un niño de 8 años estuvo demasiado cerca de una tragedia. No parece que se pueda esperar un día más para ocuparse del tema.