Una venta de apuro para afrontar las "exigencias"

El 31 de marzo del año pasado, N.J.D.R. acordó la venta de un auto de su propiedad para afrontar la coima y se lo comunicó a Gorordo, para coordinar la entrega del dinero el lunes 3 de abril:

N.J.D.R.:”Escuchame, vos sabes que acabo de vender el cachibache”

Gorordo: “Aha, bueno”

N.J.D.R.: “Viste que... porque ayer ehhh, estuve ahí, negociándolo”

Gorordo: “Y, me imagino”

N.J.D.R.: “Y no, y pero no, viste, me lo pagaban todos en cuota, viste, estaba difícil”

Gorordo: “Ah, no, no, claro”

N.J.D.R.: “No, no, no, no. Por eso... viste”

Gorordo: “Está bien, está bien, está bien”

N.J.D.R.: “Y recién, y recién acabo de encontrar al que me pone la torta”

Gorordo: “El novio, el novio, jaja”

N.J.D.R.: “El novio... del autito este y me lo... pero él tiene que ir a cobrar uno que vendió él”

Gorordo: “Sí”

N.J.D.R.: “Y el lunes por la tarde estaría con todo acá”

Gorordo: “El lunes por la tarde, bueno”.

N.J.D.R.: “El lunes por la tarde me dijo”

Gorordo: “Bueno”

N.J.D.R.: “Pero calculo que me va avisar ahora cuando... ahora voy a estar después con él porque va a ver a qué hora lo va a venir a buscar al auto, eh”

Gorordo: “Aha, bueno, listo, yo ahora...”

N.J.D.R.: “Listo”

Gorordo: “Listo, listo, listo”

N.J.D.R.: “Y yo te... yo te aviso cuando se llevan el auto, eh”

Gorordo: “Perfecto, avisame, avisame”

N.J.D.R.: “Yo te aviso, yo te aviso. listo viejo”

Gorordo: “Dale, dale Nelson”

N.J.D.R.: “Te había llamado hoy, hace un rato, pero no...”

Gorordo: “Vi la perdida recién. Recién la vi a la perdida, viste. Estaba hablando por teléfono, por eso N...”.

N.J.D.R.: “Listo viejo. Ah bueno”

Gorordo: “Che bueno, despreocupate entonces, listo, entonces el lunes por la tarde”

N.J.D.R.: “Sí señor”

Gorordo: “Perfecto, perfecto”

N.J.D.R.: “Listo, hasta luego”

Gorordo: “Chau Ruso, chau, chau”

“El Negro Traga”

Poco después, Gorordo habla con Gutiérrez y le anuncia que le va a pasar el audio de la charla con el productor. Gutierrez le respondió: “Dale, chau chau”. Hizo el envio por WhatsApp y también lo compartió con Detlefsen y Valdebenito.

El mismo día, por la tarde, Gutiérrez le escribe al abonado que tiene agendado como “El Negro Traga” (Valdebenito): “...lo otro para el lunes a la tarde”, a lo que le responden “joya”.

“Parece q está de acuerdo el gil. No creo que hable nada”, le envía Valdebenito a Gutiérrez. “Creería que sí”, recibe como respuesta.

Lo pone al tanto al “jefe Pato”

El mismo 31 de marzo, según la transcripción de las escuchas, Gorordo se comunica con Detlefsen, en cuyo teléfono figura como “jefe Pato”:

Gorordo: “Ahora te paso un audio. Tengo un audio ahí, para coso”

Detlefsen: “Bueno”

Gorordo: “El del número, allá... de Luro, viste”.

Detlefsen: “Sí”

Gorordo: “Así... yo para mantenerte al tanto, viste”.

Detlefsen: -no se comprende- “...que sí o que no, ¿o cuando?, ¿se complicó?”

Gorordo: “No, no. Sí, sí, todo bien”

Detlefsen: “¿Dijo que vayas tal día, o no?”

Gorordo: “Y va a ser.... Exactamente, por eso, te paso el audio ahora”

Detlefsen: “Listo, dale... nooo -no se comprende- no me lo pases.¿Dijo que vayas mañana mismo o no?”

Gorordo: “No, no, no. El día lunes”

Detlefsen: “Y nos cagó entonces, nos cagó”

Gorordo: “El día lunes”

Detlefsen: “Sí, sí, sí. Bueno, listo, listo, ya está, dejalo nomas, después lo escuchamos”

Gorordo: “Listo. Bueno, bueno, bueno”.

Detlefsen: “¿Le avisaste al otro mugriento?”

Gorordo: “Sí, sí, sí, se lo pase directamente. Yyyy porque me preguntó, viste”

Detlefsen: “Listo. Dale, dale, dale”.

Gorordo: “Bueno, dale. Listo Pato, chau, chau”.

¿Teniente "arriba" del subcomisario?

Luego de definirse entre Gorordo y N.J.D.R. el encuentro para el pago, desde el teléfono de ese policía se comunica un hombre que, por la voz, es Detlefsen con Gutiérrez.

Fue el 3 de abril a las 11.21.58. En la comunicación queda claro que, pese a ser Detlefsen subcomisario y estar a cargo de la Patrulla Rural de Villarino, quien daba las órdenes es el teniente Gutiérrez:

Detlefsen: “Eh... vos, Guti”

Gutiérrez: “Sí”.

Detlefsen: “A las tres dijo. El temita que nos quedó a nosotros todavía para investigar”

Gutiérrez: “Aha, bueno”

Detlefsen: “Así que, sí o sí venite para acá que ya son casi las doce, así que dentro de un rato, viste”.

Gutiérrez: “Escuchame, escuchame”.

Detlefsen: “Porque va a estar solo, porque va a estar solo”

Gutiérrez: “Bueno. Escuchame”.

Detlefsen: “Te escucho”

Gutiérrez: “Una y media me viene a buscar Maxi acá, calculo que en una hora y media de Punta Alta a allá llego”

Detlefsen: “Sí, calculo que sí, calculo que sí, dijo que porque va a estar solo”.

Gutiérrez: “Bueno, fantástico”.

Detlefsen: “Por eso, joya, joya, de diez. Listo, dale, chau, chau. ¿Pasás por la Base primero?... ¿Hola?”

Gutiérrez: “Sí, pero ¡no!, que vaya a verme a la Base. ¡Yo no voy a allá eh!”.

Detlefsen: “Por eso, eso es lo que yo le dije también, eso. Eso le dije a éste, sino cuando mucho para que te paso. Le digo que él venga. Yo tampoco quiero eso. Eso es lo que yo le decía a Cefe”

Gutiérrez: “No, no, yo no voy, no voy a ningún lado. Que venga a hablar conmigo”

Detlefsen: “Por eso, por eso le digo yo. A ver para”.

Gutiérrez: “Y que... escuchame, que lo llame y que le diga tres y media más seguro”.

Detlefsen: “Bueno, dale. Listo, dale. Espera que ahí lo busco al Cefe, ¿dónde está?. Dale”

Gutiérrez: “Listo, chau”.

Detlefsen: “Chau, chau”

Excusa para no ir a la “Base”

Gorordo vuelve a comunicarse con N.J.D.R. para convencerlo, sin éxito, de que vaya a la sede policial a realizar el pago. Como N.J.D.R. ya tenía coordinado el operativo encubierto con la Federal, pone una excusa:

N.J.D.R.: “¿Hola?”

Gorordo: “Sí, Ruso. Cefe”

N.J.D.R.: “Sí, decime”

Gorordo: “El muchacho este de Bahía, quiere que lo vea acá en la Base... al, al auto. Que se lo mostremos acá en la Base”

N.J.D.R.: “Pero yo no puedo ir hasta allá. Te digo la verdad que no puedo ir”

Gorordo: “Bueno”

N.J.D.R.: “Porque estoy, estoy medio complicado. ¿Por qué no?...”

Gorordo: “Eso es lo que me dijo él, por eso, no, no, no”

N.J.D.R.: “Pero que venga que si yo seguro voy a estar sólo ahí. ¿Cuál es el problema?”

Gorordo: “Bueno”

N.J.D.R.: “¿Eh?”

Gorordo: “Bueno, bueno, listo, listo, yo le aviso. Te digo lo que me dijo él. Por eso”.

N.J.D.R.: “Claro. Listo, listo. Yo voy a estar ahí, porque si tengo que ir ahora porque tengo un problema ahí con el coso del agua, y todo eso”

Gorordo: “Bueno”

N.J.D.R.: “Y tengo que acomodar ahí, eh”

Gorordo: “Listo, listo, listo, yo le aviso”

Una vez que corta, Gorordo llama a Gutiérrez y le da la novedad, aunque su “superior” no queda del todo conforme:

Gutiérrez: “Cefe”

Gorordo: “¿Qué haces?. Recién, recién... ¿cómo es?. Lo llamé de nuevo, viste. Para que me lleve los papeles, así veo el auto ahí en la Base”

Gutiérrez: “Está bien, está bien. Listo, bárbaro”

Gorordo: “Y, ¿como es?, me dice que él está, que tiene un quilombo con la acequia, con el agua, que está laburando ahí, que se va a quedar ahí, que va a estar todo el día ahí sólo. Que no puede ir porque no, osea, no puede perder el tiempo por el tema este, de la acequia. Me dijo ‘decile que venga, si estoy sólo, que no hay ningún problema’”

Gutiérrez: “No me gusta, pero bueno, voy a ver, voy a ver, después lo hablamos personalmente, eh”

Pensó que era para el Estado

La otra denuncia contra los 4 policías, formulada por O.P.B., se hizo luego de conocerse el caso de N.J.D.R., aunque la maniobra en su contra sucedió dos meses antes.

Dijo que aceptó el reclamo de los policías bajo presión, “en la creencia de que el destino del objeto del delito era para el Estado”, figura en la causa judicial.

A O.P.B. también le exigieron la entrega de 100 mil pesos porque tenía 30 vacunos sin marcar.

Al no tener el efectivo, y ante el temor que sintió, decidió entregar los animales a los uniformados, a modo de pago de la infracción. O de secuestro.

“Entiendo que se aprovecharon de la inexperiencia y el miedo del trabajador rural”, sostuvo el fiscal Gustavo Zorzano, al afirmar que le hicieron creer que no tenía más remedio que pagar.

El bien fue exigido para el Estado, pero sin que el mismo haya ingresado nunca a las arcas fiscales”, agregó.

O.P.B. reconoció a Detlefsen como uno de los que se entrevistó con él, mientras que el otro, por su perfil, sería Gorordo. Ambos aludieron al “jefe Gutiérrez” cuando le hicieron la “propuesta”.

El acta que apuntaba la existencia de animales sin marcar fue falsificada en su contenido porque, una vez que O.P.B. pagó con las vacas, dejaron constancia que “los animales están con sus respectivas marcas y señales”.

El damnificado rubricó el expediente con su firma sin advertir irregularidades porque, según reconoció, no observó su contenido porque para leer tiene que hacer mucho esfuerzo.