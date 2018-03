Tras la holgada victoria, Bahía confirmó su plantel para el Provincial U15

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Otro paso firme, con la particularidad que significa enfrentar a Punta Alta en categorías formativas, dio Bahía Blanca camino al Provincial de Infantiles de básquetbol.

Tal como sucedió la semana pasada en cancha de Pellegrini (se impuso 96 a 43), el representante bahiense no tuvo contratiempos y salió victorioso por 108 a 34.

Como resultante, obtuvo su pasaje al Provincial, a desarrollarse del jueves 5 al domingo 8 de abril en Mar del Plata.

A la cita ya habían clasificado -además del local- La Plata, Zárate-Campana, Tres Arroyos y Junín.

"Este Zonal muestra que se está trabajando bien en Bahía y que seguimos por la senda que corresponde. Mucho más para sacar de conclusión no hay porque el Provincial va a ser muy exigente. Estamos entrenando muy bien, los chicos tienen muchas ganas, transmiten mucha intensidad y día a día se nota que van mejorando. Es un grupo de chicos muy humildes y con seriedad", sostuvo Mario Errazu, entrenador en jefe de Bahía.

El dueño de casa impuso condiciones desde el vamos, sellando un 8-0 en 2m10 que obligó a Gebruers a pedir minuto.

No obstante, nada cambió de regreso. Si bien Punta Alta pudo anotar (10-2), le fue imposible frenar al conjunto bahiense, cediendo 28-2 el cuarto inicial.

Obviamente, desde allí el duelo de desdibujó. Bahía ensayó sistemas, probó defensas y rotó a los 12 jugadores que -tras el partido- fueron confirmados para viajar a Mar del Plata.

"Hay jugadores que quedaron afuera que podrían estar tranquilamente. Más que nada elegí por el rol que van a ocupar en el equipo y no porque sean los mejores. Cortamos a chicos que juegan muy bien", admitió el DT.

La ventaja creció progresivamente, alcanzando los 38 puntos de luz (40-2) a 5m03 del descanso largo y los 65 (86-21) en el amanecer del 4C.

Pese a dominar, Bahía no pudo bajar de manera considerable la cantidad de pelotas perdidas de un tiempo a otro (11 contra 9), aunque redujo en 11 respecto al duelo de ida (31 a 20).

"El tema perdidas es a corregir, pero la idea es arriesgar. No me preocupa tanto tener pérdidas en el juego rápido; sí quiero tener intensidad y llegar rápido al aro contrario. Tenemos doce jugadores muy confiables y no sé si todas las selecciones pueden tener un nivel parejo", aclaró Errazu.

En ese sentido, el plantel definitivo estará integrado por Jano Martínez, Juan Cruz Mambretti, Emanuel Barthe (Villa Mitre); Santino Bassa, Augusto Lamonega, Ramiro Furriol (Bahiense); Lautaro Cavero, Valentín Forestier (L. N. Alem); Facundo Slonimsqui, Nicolás Alomar (9 de Julio); Damián Ceníccola (Pueyrredón); y Santiago Ramos (Liniers).

Esta es la síntesis:

Bahía Blanca (108): Augusto Lamonega 2, Nicolás Alomar 7, Facundo Slonimsqui 13, Valentín Forestier 13, Ramiro Furriol 9 (Fi); Jano Martínez 0, Juan Cruz Mambretti 7, Lautaro Cavero 14, Santino Bassa 11, Emanuel Barthe 4, Santiago Ramos 7 y Damián Ceníccola 21. DT: Mario Errazu.

Punta Alta (34): Benjamín Falcioni 0, Mateo Barrera 5, Santino Conti 3, Santiago García 9, Mateo Ortega 0 (Fi); Catriel Cejas 0, Álvaro Lorca 2, Tomás Centeno 3, Santiago Pereyra 0, Julián Martínez 6, Jeremías Schible 6 y Valentín Gemetro 0. DT: Matías Gebruers.

Cuartos: Bahía Blanca, 28-2; 58-11 y 84-21.

Tiros libres: Bahía Blanca, 8-18 y Punta Alta, 9-17.

Árbitros: Nicolás Onorato y Leandro Bressán.

Estadio: Osvaldo Casanova.