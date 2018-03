Quilmes, de Mario Sciacqua, perdió y sigue en el descenso directo

En un partido dramático, Quilmes –dirigido por el ex Olimpo Mario Sciacqua-- perdió de local ante All Boys 3 a 2 y no pudo salir de la zona de descenso directo, tras completarse anoche la 20ª fecha de la Primera B Nacional.

El delantero pigüense Leandro González anotó un gol, pero no le alcanzó al cervecero para salir de la zona roja.

Leandro Barrera, Sebastián Ibars y Hugo Soria marcaron para el Albo, mientras que Brian Lluy antó el otro tanto del conjunto quilmeño, cada vez más comprometido con el descenso.

Por su parte, Agropecuario de Carlos Casares no pudo llegar a la cima del certamen tras empatar en cero como visitante ante Santamarina de Tandil.

A falta de 5 fechas, Rafaela lidera con 32 puntos; mientras que Agropecuario, Aldosivi y Gimnasia de Jujuy suman 31; Almagro y Juventud Unida de Gualeguaychú tienen 30 y Sarmiento, San Martín de Tucumán e Instituto están con 29.

Si hoy terminara el campeonato, descenderían Riestra, Flandria, Quilmes, Estudiantes de San Luis, Boca Unidos e Independiente de Mendoza.