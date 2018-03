El Sindicato de Municipales levanta bien alta la bandera del deporte

“Nosotros desde le sindicato apostamos mucho a la inserción social de todos. Y el deporte es una gran posibilidad para hacerlo. Por eso el deporte tiene todo nuestro apoyo", asi definió el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, Miguel Agüero, la importancia que tiene en su mandato el deporte.

Tanto en bochas como en futsal femenino, el STMBB, se encuentra atravesando un gran presente, en pleno crecimiento.

Los propios protagonistas nos contaron cómo comenzaron el año y cómo nacieron estos proyectos que recibieron el apoyo unánime del gremio.

"La idea surgió desde el año pasado, por mi papá que está en la Comisión de Deportes del Sindicato y la secretaria de Miguel (Agüero), que viene del sur y está acostumbrada a jugar futsal. Entre ellos dos tiraron la idea y me dijeron que si me interesaba ser el técnico y acepté. Gracias a Dios tenemos un gran apoyo del Sindicato porque es todo muy costoso, sino sería muy complicado hacerlo", explicó Nicolás Goroso, Delegado de Villa Rosas y de basta experiencia en el fútbol de nuestra ciudad.

"El proyecto nació con la ayuda de Sergio y Nico Goroso, siempre les hinchaba (sic.) para hacer algún equipo, invitar a chicas que se sumen y poder participar de algún torneo. Después surgió la posibilidad de ingresar en el torneo que se estaba jugando en Barracas e iniciamos con un grupo muy chico pero muy lindo, era bien familiar. Y a fin de año lo coronamos con el título", contó Carolina Onoratti, empleada administrativa del gremio y parte del equipo.

Y luego de comenzar con un pequeño grupo de 4 o 5 chicas, el equipo ya cuenta con un plantel estable de más de 20 jugadoras que entrenan dos horas de lunes a viernes, y hasta ya se dieron el lujo de consagrarse campeonas de la liga local y disputar un torneo patagónico en nuestra ciudad.

En bochas, en tanto, la historia es un poco más reciente.

"Se dio esta oportunidad gracias a Miguel (Agüero), quien con esto pudo unirnos. A mí me conoce desde que nací y es amigo de mis viejos, para hacer un proyecto para poder ascender y el año que viene poder jugar en Primera", contó Rafael Randazzo quien trabaja en Saneamiento Ambiental e integra el equipo del Sindicato que representa a Independiente en el campeonato por tercetos de Primera B, que organiza la Asociación Bahiense de Bochas, junto con su papá Oscar, Juan Carlos Hutchinson y Juan Scarfi.

"Nosotros siempre tuvimos el proyecto de hacer una cancha de bochas, porque tenemos muy buenos jugadores. Lo que hice fue unificar el criterio, pudimos lograr eso que para mí es muy importante porque siempre amé el deporte

Para nosotros siempre es importante apoyar a las instituciones como se dio esta posibilidad a Independiente", agregó Agüero.

Padres e hijos

Tanto Nico como Rafa comparten algo: que ambos llevan a adelante este camino, codo a codo con sus papás.

Nico, DT del fútsal, comparte todo con Sergio, quien está en la Secretaria de Deportes. Rafa, por su parte, forma equipo con Oscar por primera vez en sus 25 años de vida. Luego de que el año pasado definieran el certamen de Primera, uno representando a 9 de Julio (Oscar) y el otro a Barrio Hospital (Rafael).

"Estaba pensado (jugar juntos algún día), pero él año pasado, en la fiesta de 9 de Julio, mi papá anunció su retiro y yo dije que no iba a jugar más. Ya estaba un poco cansado. Y se enteró Miguel que yo no iba a jugar más, y me dijo de armar esto. Y yo a él no le puedo decir que no a nada, por la mano que nos ha dado siempre tanto en lo personal como en lo laboral. Volví a jugar y quedé como un mentiroso, porque había dicho que no jugaba más. Él me propuso eso, quiso sumar a mi viejo y unirnos, porque estábamos medio distanciados", contó Rafa.

-¿Y en la cancha cómo vivís eso de jugar con tu viejo?

-Adentro de la cancha es un compañero más, nos aporta mucha experiencia. Él sabe llevar muy bien el juego, mantiene más la calma que yo. Él me mantiene a mí en mis cabales para que yo pueda hacer lo que sé.

-¿Rafa, cuáles son las expectativas, imagino que pelear por el ascenso?

-Calculo que sí, uno en lo deportivo sabe lo que podemos dar yo, Chiche (Hutchison) y mi viejo. Para la categoría creo que estamos a la altura de las circunstancias, obviamente que después los partidos te pueden salir mal o bien. El juego uno lo tiene, hay que tener paciencia y esperar.

Por su parte, Nico, de gran paso por el fútbol de Bahía y que desde hace unos años se desempeña en la zona, definió su relación con su papá de la siguiente manera: "A veces chocamos, somos de ser de maneras distintas. Pero siempre nos apoyamos y tratamos de darle todo a las chicas", contó el mayor de los hermanos.

El sueño de ser sede

El equipo femenino de futsal el año pasado se dio el gran gusto de disputar el torneo patagónico que se jugó en nuestra ciudad.

"Con los equipos del Sur te llevás una sorpresa porque se la pasan jugando, y eso les da otro nivel. Se la pasan adentro de la cancha y eso marca una diferencia grande. Ojalá en algún momento nos acerquemos a eso, acá en Bahía el futsal está creciendo mucho. Nosotros tratamos de meterle mucha seriedad, las chicas se entrenan todos los días; lleva mucho trabajo: es de 0 a 100", contó Goroso.

Pero las chicas y todos los que rodean este deporte no se conforman. Porque no sólo en septiembre disputarán otro certamen patagónico en Ushuaia, el sueño aún es mayor.

"Estamos armando un proyecto para hacer un gran torneo acá en Bahía, con el Sindicato", contó Nicolás.

"Estoy feliz por todo lo que logramos. Pero igual no me conformo, siempre quiero más. El objetivo es organizar el torneo con equipos de afuera en Bahía. Hacer una Copa Challenger que se juegue todos los años. Estamos tratando de conseguir todo para poder hacerlo, creo que con esfuerzo lo vamos a poder lograr", se ilusionó Caro.

"Creo que esto también tiene que ver con la idea de la integración de la mujer en el Sindicato, que siempre había quedado un poco de lado. Creo que por mi visión y por empezar a plantear lo que es la paridad y ayornar la paridad con el género, creo que también hace que uno pueda darle un aporte a esto que no estaba muy difundido y hoy ya están proyectando organizar un campeonato a nivel nacional. Obviamente que tienen todo el apoyo del Sindicato", explicó Agüero.

Una historia de larga data

Después de más de 20 años la vida volvió a cruzar los caminos de Rafael Randazzo y Miguel Agüero, y aunque fue en circunstancias bien distintas, el sentimiento seguía intacto.

"Él de chico (Rafa) estuvo un tiempo internado en el Hospital Municipal y yo era su enfermero, y quedó una especie de amistad. Después el camino nos volvió a cruzar. Mantenemos una muy buena relación, con él y con toda la familia. Todo eso te marca", dijo Agüero.

Después fue el turno de Randazo de contar la historia: "Miguel me conoce desde que tenía 2 años, él fue mi enfermero en el Hospital Municipal. Después de 20 años yo entro en la Municipalidad y nos volvimos a encontrar en el Sindicato. Desde ese momento empezamos a compartir muchísimas cosas juntos, desde campañas gremiales, charlas o retos; porque no me deja dar un paso en falso. En eso le debo un montón de cosas, siempre está dos o tres pasos adelante de nosotros para que no cometamos errores", apuntó.