Los trabajadores de la empresa Biobin de Junín, de paro por tiempo indeterminado

Desde el miércoles pasado, los trabajadores afiliados al Sindicato Del Petróleo Gas Y Biocombustibles De Bahía Blanca de la empresa Biobin que opera en Junín comenzaron una huelga por tiempo indeterminado.

Marcos López, Secretario de Acción Social del Sindicato, explicó cual es la situación que atraviesa la protesta y el porqué de este reclamo.

"Estamos con los trabajadores en un paro por tiempo indeterminado, que empezó el miércoles pasado luego de una audiencia en el Ministerio. Fue la última de este mes y medio que venimos con diferentes audiencias y con conciliaciones voluntarias entre la empresa y el sindicato. Pero agotado ese plazo no pudimos arribar a un acuerdo por lo cual decretamos un paro por tiempo indeterminado", explicó Marcos.

-¿Cuál es la situación?

-Estamos afuera de la planta pernoctando con el 100% de los trabajadores afiliados a nuestro gremio. Entregamos la planta en marcha, preguntamos si la querían parada o en marcha porque es obligatorio, esto no se puede parar; hay obligaciones. La empresa decidió recibirla en marcha, por lo cual se la entregamos en un normal funcionamiento con todas las condiciones de seguridad que corresponden. Y hoy la planta la siguen manejando la jefatura, no personal afiliado a nuestro sindicato.

-¿Qué es lo que se reclama puntualmente?

-Lo que se reclama puntualmente es un despido injustificado, que tiene que ver también con un mal registro del trabajador. La empresa fraudulentamente intentó esconder a este trabajador, bajo la modalidad de trabajos eventuales. Si bien la eventualidad es legal, pero justamente para las tareas son eventuales y en este cosa no correspondían dado que es una tarea a tiempo indeterminado. Debería haber estado bien registrado.

Pero además de eso, el gerente de la planta por razones personales que desconocemos, porque no las ha manifestado, pero sabemos que es así: por razones personales, por capricho, decide despedir a este compañero trabajador. Por lo cual nosotros lo que reclamamos es la reincorporación, no hay otro tipo de negociación al menos hasta ahora que no sea por su reincorporación.

-Imagino que esta instancia fue el último recurso que les quedaba...

-Fue el último paso luego de haber intentado por todos los medios no llegar a esta instancia. De hecho, no sólo eso: antes de que la empresa tome la decisión de despedir al trabajador, dado que ya se lo habían comunicado unos 20 días antes de su vencimiento del último contrato eventual que le venían haciendo. Nosotros también le dijimos a la empresa, para tratar de evitar llegar a algún conflicto, que revea la situación antes. Le dimos todas las posibilidades.

De esta parte hemos hecho todos los esfuerzos y no así de parte de la patronal. Es increíble la negativa de la empresa pero no nos sorprende, porque entendemos que es una empresa que intenta llevarse todo por delante: las leyes, el convenio colectivo de trabajo...por eso la adhesión de todos los compañeros. Si bien el despido y la reincorporación de este compañero es lo más importante, también que el resto se ve en una situación de extrema debilidad ante esta empresa.

Normalmente, la planta productora de biodiesel funciona con 30 trabajadores, de los cuales 24 están afiliados al sindicato.

"Ayer hemos hecho una presentación ante el Ministerio de Trabajo donde contamos lo que está sucediendo, denunciamos los hechos. Dado que la empresa en estos momentos no cumple con las obligaciones de seguridad mínima para seguir operando. Pero bueno, por un capricho y por demostrar que ellos pueden, ponen en riesgo no solo a las instalaciones de la empresa sino también hay riesgo de contaminación ambiental y ponen en riesgo a la población. Peo no les interesa, vemos que lo hacen con total soltura", contó López.

-¿Cómo imaginan que continuará la situación en los próximos días?

-El lunes (por hoy) vamos a tener una reunión de Comisión Directiva y con nuestro Secretario General, Gabriel Matarazzo, vamos a analizar los pasos a seguir. Se está trabajando mucho en esto, que no es de ahora sino de más de un mes y medio.

El apoyo del Sindicato es total, como no podía ser de otra manera. Desde nuestro Secretario General para abajo, lo nuestro es esto: defender el derecho de los trabajadores.