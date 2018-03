Mirá quién deja Bahía Basket para continuar en el ex TNA

En las últimas horas el base Nicolás Sánchez acordó su incorporación a Deportivo Viedma, el cuarto en las posiciones (sobre 14 participantes) de la Conferencia Sur.

Nico, quien venía desempeñándose en los equipos de Liga de Desarrollo y 3x3 de Bahía Basket, sustituirá a Pedro Franco, aunque ocupará una ficha U23 que el equipo dirigido por José Luis Pisani tenía vacante.

Días atrás Franco sufrió un golpe fuerte en la rodilla derecha que le afectó los ligamentos, sin llegar a ser un esguince. El veterano base tendrá para un mes o poco más de recuperación.

“Pisani me llamó hace dos días, me preguntó si estaba interesado. Le dije que sí, obviamente. Hoy a la noche juegan en Olavarría y no llego por el tema del pase, pero para el miércoles podré estar en el choque ante Ciclista de Junín”, le contó Nico a “La Nueva.”

Tiene 20 años y será su primera incursión en una categoría profesional.

“Lo tomo con una oportunidad linda. Es lo que quería, tener una oferta de algún club profesional. Lo tomo con calma y con ansiedad. Estoy contento... A disfrutar”, agregó Nicolás, hermano de Joaquín, otro de los juveniles de Bahía.

Nico Sánchez afrontará su primera experiencia como profesional.

“Hoy el día el TNA es una competencia muy fuerte, áspera, con buenos jugadores y de mucha experiencia. Es la categoría que me parece ideal para empezar a transitar el proceso de jugador en una primera experiencia”, afirmó.

Deportivo Viedma cuenta con otros ex Bahía Basket a los que Pisani apeló para cubrir su plantel de lesiones: el tresarroyense Fermín Thygesen y el alero mendocino Martín Fernández, hoy recuperándose de una operación (en su lugar llegó el pringlense Valentín Bettiga, ex Olimpo).

“El equipo tiene un estilo de juego como el que jugamos en Bahía Basket, de defender y correr. Hablé con Fermín y con Martín. Supongo que me sentiré cómodo”, dijo Sánchez.

Por el momento se repartirá los minutos en la conducción con Thygesen: Inclusive, cuando regrese Franco, continuará en el equipo ocupando esa ficha U23.

Renovó Pisani

Deportivo Viedma informó que le ofreció al técnico bahiense José Luis Pisani renovar el vínculo por una temporada más. Los dirigentes sostienen que a pesar de las diferentes lesiones (Alexis Knetch, Nate Carter, Martín Fernández y ahora Pedro Franco), el equipo no perdió competitividad, al clasificar al Súper 4 y transitar hoy los primeros lugares.

“Es un lindo mimo. No siento que sea un voto de respaldo, porque eso lo sentí desde el primer día y lo noto constantemente. Pero esta propuesta es una linda caricia”, dijo Pisani.

Pisani pidió esperar hasta el final de la temporada para hablar de renovación en Viedma. Foto: Prensa Deportivo Viedma.

De todos modos el DT prefirió mantener la negociación en el freezer.

“En este momento tenemos que focalizarnos en la finalización de la etapa regular, que nos acerca a los playoffs, y luego avanzaremos en la renovación en el final de la temporada, seguramente de la mejor manera”, explicó el ex DT de Bahía Estudiantes.