El pibe Marcio Antón no pudo tener mejor estreno en Villa Mitre

Seguramente Marcio Flavio Antón no olvidará nunca el 25 de marzo de 2018. Es que en el día de su debut con la camiseta de Villa Mitre, le anotó un lindo gol al clásico rival Tiro Federal que sirvió para ganar el partido como visitante en el marco de la 2ª fecha del torneo Apertura de la Liga del Sur.

El mediocampista formado en La Armonía y de último paso por Libertad, marcó a los 21 minutos el único gol del clásico barrial.

"La verdad que fue un debut soñado. Sinceramente no me esperaba hacer un gol en mi primer partido, pero estoy muy contento", contó Marcio, quien hasta el domingo sólo tenía un gol en Primera con la camiseta de La Armonía ante Bella Vista en el 2016.

"Fue un partido muy disputado, pero lo ganamos y eso fue lo más importante", sostuvo sobre el partido parejo que disputaron tricolores y aurivioletas.

Marcio asumió que Tiro Federal mereció algo más de suerte.

"No pudimos hacer lo que habíamos planteado en la semana porque Tiro Federal nos manejó más tiempo la pelota. Jugamos bien hasta el gol, pero después nos quedamos y el rival se nos vino encima. Será un aspecto del juego que tendremos que corregir para lo que viene", dijo.

El volante central se perdió el debut ante Pacífico de Bahía Blanca en la derrota 2 a 1.

"Tenía ganas de jugar la primera fecha, pero no se dio. Por suerte tuve revancha el domingo y encima ganamos", contó.

Además, el futbolista de 21 años dijo que aprovechó al máximo haber jugado al lado de Leonardo López, una de las figuras de Villa Mitre en el Federal A.

"Es muy lindo jugador al lado de un jugador como Leonardo López. Habla y te ordena mucho. Y a mí me sirvió muchísimo", dijo al respecto.

Finalmente, se refirió a su posición en la cancha que más le gusta.

Me gusta jugar con otro 5 al lado. No soy de hacer muchos goles, pero me gusta desprenderme y llegar al área rival. Claro que si el técnico me pide otra cosa, también puedo hacerlo", concluyó la figura del clásico que Villa Mitre le ganó a Tiro Federal 1 a 0.

Así se juega la 3ª

La Liga del Sur dio a conocer el programa tentativo de la tercera jornada del torneo Apertura "Héctor Baley".

Viernes: Olimpo-Huracan, Rosario-Pacifico, Villa Mitre-Libertad y Sansinena-Bella Vista

Sábado: La Armonia-Tiro Federal, Liniers-Sporting (en Pacífico) y Comercial-San Francisco

Libre: Pacifico de Cabildo y todos los partidos comenzarán a las 16.