Lionel Messi: "La deuda de no ganar un mundial la tenemos con nosotros, no con la gente"

La figura de la Selección argentina Lionel Messi reconoció que el grupo tiene una "deuda" por no haber obtenido el Mundial Brasil 2014 y resaltó que fue "muy duro" ver a la Copa al lado.

El futbolista del Barcelona dijo que "se está yendo una generación importante" e hizo hincapié en "aprovechar los días previos para llegar con todo a Rusia".

"No fue una Eliminatoria normal y no pudimos compartir tanto por la situación. Sentimos que es ahora o nunca, que debemos aprovechar esta chance", expresó en una entrevista concedida a Fox Sports.

"La deuda la tenemos con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada. Llegamos a tres finales y no se dio porque Dios no quiso. Queremos sacarnos la espina y conseguir el objetivo", comentó.

Sobre la final perdida ante Alemania en Brasil, sostuvo que "si hubiésemos sido campeones del mundo, nos cambiaba todo a todos".

Acerca de la foto en la que se lo observa en el Maracaná, mirando de cerca de la Copa del Mundo sin poder levantarla, Messi dijo: "Es muy dura porque estábamos a nada de levantarla, tranquilamente podríamos haber ganado las tres finales". (NA)