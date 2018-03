Pancho Jasen se llevó anoche, con Bahía Basket, lo que más le gusta

Por Ricardo Sbrana / sbranar@lanueva.com

Cuando entró al vestuario, lo esperaba Pepe Sánchez, con quien se fundió en un fuerte abrazo. Después de la felicitación del Nº1 de Bahía Basket por la gran victoria (79-72) ante Instituto de Córdoba, a Hernán Jasen le dieron la mayor ovación sus propios compañeros en el vestuario.

Todos se abrazaron en el centro del recinto y a puro salto gritaron “olé olé olé... Panchoooo, Panchoooo”.

No fue para menos. Instituto se presentó anoche en el Casanova como 3º en la Liga Nacional y con el envión de una racha de 5 éxitos en fila, llevó a Bahía a un partido riguroso desde lo físico.

El local tuvo intensidad en el 1C y sobrevivió con libres (9-12) y triples (4-7) en el 2C, cuando el partido confirmó la tendencia de la noche: un juego con demasiadas interrupciones por las 49 faltas que pitaron Dinamarca-Zalazar-Moncloba. Un verdadero atentado al espectáculo.

“Es un triunfo muy importante, no por la tabla sino por la sensación de haberle ganado a un equipo que siempre está ahí, que venía de 5 victorias seguidas, que es duro, que es un equipo largo y sabe a lo que juega. Nos puso muchas dificultades en ataque. Pero nos pusimos muy duros en defensa, muy físicos. Son esas victorias que te gusta llevarte. Capaz que no se vio un gran espectáculo, pero a los jugadores nos gusta jugar de esta manera y sacar esta clase de partidos”, afirmó Pancho, uno de los tres jugadores clave que tuvo la actuación bahiense junto con Máximo Fjellerup (25 puntos) y ese pivote improvisado: Juan Pablo Vaulet (10 rebotes).

“Se empezó con mucha intensidad. Después hubo una meseta en el juego. En el tercero ellos salieron más fuertes, por momentos nos sacaron diez puntos cuando no estuvimos certeros con el aro. Pero un par de jugadas nos volvieron a meter en el juego, abajo cuatro o cinco puntos para empezar el último cuarto y en base a la defensa pudimos aguantar. Al final empezaron a entrar tiros y jugamos mejor”, agregó el capitán.

Precisamente, luego de verse 64-54 en el cierre del 3C por culpa de un Gastón Whelan que encabezó un parcial de 10-2, Bahía reaccionó en el último período. Fue con defensa y un sprint de 8-1 liderado por Fjellerup, quien puso arriba a los suyos de modo definitivo a 5m40s.

Previamente, la voz del estadio anunció que Pancho había alcanzado los 3.000 puntos en la Liga con un triple que convirtió a 9m04 (3.001).

“Es una caricia. Algo escuché durante el partido... El `gracias´, pero no sabía por qué. No entendía demasiado porque el partido estaba caliente y nos estábamos jugando demasiado. Escuché algo de `puntos´, mil, no sé, pero realmente no estaba pensando en eso”, reconoció el capitán. Decisivo con asistencia a JP Vaulet a 2m30s (73-71) y con bandeja a 1m05s (75-71), con "avioncito" incluido, que hizo vibrar a la gente.

A disfrutar el presente.

El jueves, 20.30, habrá que escribir otro capítulo ante Boca en el Casanova.