El delegado: un gran compromiso con la unidad

Los delegados, las comisiones internas, los que integran la agrupación y la mayoría de nuestros compañeros dejan mucho de su tiempo libre para dar una pelea que es diaria por tener una organización fuerte y transparente.

Darle al delegado, el valor que tiene es muy oportuno para aportar elementos que deben ser patrimonio de todos los trabajadores. Un trabajo silencioso, muchas veces gris, poco reconocido y que se lleva adelante no siempre en las mejores condiciones.

La inmensa mayoría de nuestros compañeros, en cada planta, proceso productivo, fábrica o empresa contratista, no quieren perder conquistas, beneficios y mucho menos condiciones de trabajo, esto siempre recae sobre los hombros del delegado y por lo tanto es nuestra responsabilidad como sindicato. Nosotros vivimos, sufrimos y trabajamos a la par de nuestros compañeros y pensamos en cambiar las cosas junto a ellos.

El delegado para nosotros es el punto de apoyo de todo lo que hacemos. Cuando una comisión interna de una empresa grande, como de la que yo provengo, por ejemplo, tiene que abordar un conflicto o problema, necesariamente los delegados tienen que recorrer 6 plantas distintas, además de los talleres, laboratorio y logística. En cada planta además están las empresas contratistas y entre todos tenemos turnos distintos incluyendo los rotativos. Muchas veces se tarda no menos de 15 días en recorrerlos con delegados que empiezan la recorrida a las 6 de la mañana y salen a veces a las 3 de la mañana del otro día. Desde ya no todos tienen el mismo compromiso, pero la mayoría deja de lado muchísimas cosas de su vida, de su propia familia, sus hijos, amigos, estudio, esparcimiento, deporte y su vida social más mínima. Esto no siempre es valorado por los trabajadores y muchas veces se subestima el esfuerzo y compromiso de ser delegado.

Los delegados y su trabajo son el corazón de nuestro sindicato, no son una simple polea de transmisión, son el centro de la necesidad de unirnos y organizarnos. Esto no puede funcionar sin una conducción firme en sus principios y en sus objetivos

Tenemos la historia del movimiento obrero a nuestro favor, con dirigentes y sindicatos que hicieron grande y fuerte la defensa de nuestros intereses y evitaron o lo intentaron en muchos casos, que los trabajadores seamos utilizados por los poderosos para quedarse con nuestras riquezas y nuestro esfuerzo.

Como parte de esta rica historia, al cumplirse 42 años del golpe militar, quiero recordar a René Salamanca que fue un dirigente sindical y fue desaparecido el mismo 24 de marzo de 1976. Él pagó las consecuencias de ser un dirigente sindical que simplemente dejó su vida por defender los derechos y los intereses de los trabajadores por lo que no pidió nada a cambio. Su sacrificio y el de miles de dirigentes, trabajadores y delegados honestos, que como él dieron todo, para que hoy tengamos los derechos y para recuperar las libertades democráticas.

Fueron y son nuestro ejemplo para ser dirigentes. Por lo menos en mi caso, para mí René Salamanca es mi ejemplo y por eso quiero recordarlo porque dio la vida por los trabajadores y se lo merece.

Nuestra propia historia

Conversamos con algunos delegados que nos describen hechos de su esfuerzo diario y colectivo.

Aportan que en su momento con el nuevo convenio colectivo de Profértil se lograron grandes cambios, en la defensa y en la conquista de mejores condiciones de trabajo. Dejando atrás, un convenio viejo que mantenía cuestiones muy deficientes para los trabajadores, que los compañeros ya no respetaban entre otras cosas por ser muy flexibilizado. Un convenio en el que las presiones de los supervisores te imponían las cosas, como operar plantas que no conocíamos, con los problemas de seguridad que esto genera, la imposición de vacaciones, entre tantas otras.

Comentan: Logramos mejoras importantes en las categorías, tanto en el acceso como en la remuneración, se aumentaron los puestos de trabajo, mejoramos el plantel operativo, conquistamos el bono de parada de planta, el aumento salarial por categoría en el convenio independiente de la paritaria, en las licencias, subsidios, etc.

Estamos contentos porque avanzamos, por un camino que nos une y da fuerza para seguir.

En Sertec, nos dicen que el convenio que no tenía nada. Con la nueva comisión interna, se comenzó a tomar este tema a fondo porque era una necesidad. Las categorías que había eran tan básicas, que no diferenciaba, ni el salario, ni las tareas y no quedaban claras las tareas asignadas, un convenio que reflejaba el abandono y la flexibilización total de nuestro trabajo.

Comentan además que: Al asumir Julio Leguizamón y a partir del paro del 2009, duplicamos realmente nuestro salario y vimos que había apoyo para avanzar. No teníamos Obra Social, estábamos en distintas prepagas, con prestaciones muy limitadas, a la espera de un reintegro por meses en muchos casos. El Gremio nos ayudaba, pero no era su tarea. La empresa manejaba mucha plata y nosotros cobrábamos una miseria, con condiciones de trabajo terribles. Hoy podemos decir que las mejoras en las condiciones de trabajo, nos pone en pie de igualdad con el efectivo.

En la Asamblea de aprobación del nuevo convenio, los aplausos y abrazos nos llenaron de emoción, se dejaron atrás muchos años de maltrato expresado en el salario y en la condiciones de trabajo. No es que no nos falte nada, pero el cambio que se produjo es un salto de calidad, gracias a la lucha que hicimos todos.

Otro delegado recuerda que: Cuando estuvimos todos en las puertas de Mega aquel 22 y 23 de Mayo porque al no tener convenio no teníamos nada por escrito y sólo se hace lo que quiere la empresa. Las horas extras, el trabajo, la ropa, las condiciones de trabajo, de seguridad, todo esto no lo tenés asegurado sin convenio colectivo de trabajo.

Lo que más sorprendió a mis compañeros y me interesa recalcar, es la solidaridad que hubo con respecto a nosotros en Mega, de compañeros que no le vimos la cara más que una o dos veces y se plantaron incondicionalmente en la puerta de Mega, desde las 6 de la mañana de aquel jueves hasta el momento en que se decidió levantar la medida, nos describe.

Pasaron frío, que lo hubo y mucho, trasnochando, yendo a planta después de trabajar o en el franco. Incluso me enteré que alguno perdió premios por estar ahí. ¿Quiénes somos para que ellos se jueguen por nosotros? Y sin embargo lo hicieron. Porque se están jugando, gente que es de otras plantas y de contratistas pequeñas, para que nosotros tengamos un Convenio. Alguno nos dijo que tanto despelote por unos pocos no tenía sentido. Claro que tiene sentido, porque el día de mañana cualquier compañero que tenga un problema va a necesitar tener delegados fuertes y un sindicato unido para poder defendernos.