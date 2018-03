La mamá de Braian Livio, un chico de 13 que murió calcinado: “Si la Justicia no quiso hacer nada, lo voy a hacer yo”

En los sectores más desprotegidos, donde las escasas luminarias disimulan la precariedad y la tierra expulsa un polvo que irrita los ojos y desvía hacia cualquier otro lado la mirada de la mayoría, la violencia suele surgir en cualquier momento y quienes la padecen suman más impotencia a una existencia plagada de desencanto y bastante sufrimiento.

En una escenografía como esa, en la madruga del 11 septiembre de 2009, un chico de 13 años fue quemado vivo dentro de un automóvil estacionado frente a su casa de la por entonces denominada calle El Caldén, precisamente al 2405, del barrio Stella Maris.

La víctima resultó ser Braian Livio y por el hecho (en el que también estuvieron involucrados dos menores) fue detenido Oscar Miguel Sebastián Pérez, apodado “El Suicida”, quien a mediados de julio de 2010 recuperó la libertad luego que la Justicia de Garantías dejara sin efecto su prisión preventiva, ante un planteo del entonces fiscal instructor Christian Long, para quien no se pudo determinar si el incendio en que murió el chico fue intencional o se trató de un accidente: en consecuencia, la causa fue pasada al archivo.



“Seguro que estoy insatisfecha con la Justicia; si lo sobreseyeron en la causa y quedó todo en la nada... A mí, el fiscal me dijo que le daban la libertad por falta de prueba, pero que todo seguía; y después me entero por un abogado que lo habían sobreseído en la causa y que no se podía hacer más nada”, asegura Roxana Villalonga, madre de Braian.

Las dos primeras pericias referidas al incendio fueron "contradictorias" en cuanto a sus conclusiones y la tercera, realizada el 7 de junio de 2010, a cargo de la dirección Científica Regional Atlántica, con asiento en Mar del Plata, no logró develar el misterio, aunque relegó la hipótesis de un hecho doloso.

De todos modos, a la mujer no le tiembla la voz al hablar del caso.

“Esas mismas personas, el miércoles (9) me lo corren hasta mi casa, salí yo y se fueron corriendo. Y el viernes me matan al nene como a un perro, aunque ni a los animales se mata de esa manera. Hicieron lo peor que pudieron hacer. Si hubiese estado yo, no pasaba”, considera Roxana.



Testimonio

El hecho habría tenido como testigo a una hermana de Braian, pero su testimonio careció de validez para la investigación.

“La nena tenía once años y su testimonio no lo tomaron porque supuestamente tiene un retraso madurativo. Como que ella inventaba, pero fue la que dijo que el fuego empezó adelante y fue así, porque los mismos peritos lo dijeron”, señaló, sustentando sus dichos en el resultado de una de las pericias.

“No sé qué pasó con los jueces... Un día que fui a la DDI por un problema familiar y ellos mismos me dijeron 'cómo puede que lo hayan soltado, si nosotros llevamos todas las pruebas necesarias para que quede detenido'” confió.

Asegura que Braian “el día que lo corrieron, llegó todo manchado (señalándose la parte baja del rostro y la superior del tórax) con Poxi-ran; entonces le pregunté porqué hacía eso, sabiendo que a mi esas cosas no me gustaban. Después me comentaron que lo habían obligado a jalar (aspirar)”.



Roxana le suma información a su dolor.

“Otra de mis nenas, que entonces tenía 14 años, después me dijo que a Braian ya lo habían amenazado que lo iban a prender fuego en el auto. Pero él le pidió que no me cuente. La verdad, tuvo miedo de decírmelo por temor a que vaya presa, porque sabían que yo iba a hacer algo”.

Asegura que “si lo agarro, yo me pudro adentro. Es que nunca me voy a olvidar lo que me hizo con el nene. Ya le dije, si la Justicia no quiso hacer nada, lo voy a hacer yo. Cuando lo vi en la comisaría, le di una patada en la cabeza y me agarró la policía. En el momento, lo mataba, porque a mi hijo no me lo devuelve nadie”.

Más detalles del mismo espanto

“Era un señorito”, dijo Patricia Melo, al recordar a Braian.

La mujer hace 21 años que vive en la misma vereda del lugar del hecho y asegura que aquel viernes “me levanté y vi el amontonamiento de policías, pero el tema había empezado a las 4 de la mañana”.

“No escuché ruidos, y eso que vinieron los bomberos para apagar el fuego. Pero hasta las 8 de la mañana no se supo que el nene estaba adentro”.

“La hermanita vio cuando lo metieron en el auto todo golpeado y también cuando vaciaron el bidón”, hallado luego debajo del vehículo; “pero, se ve que, por el estado de shock, no pudo hablarlo antes”.



La mujer no oculta su sorpresa al decir que “ni los padres (en ese momento Roxana ya estaba en pareja con Javier Campo, su actual compañero) ni los bomberos advirtieron que el nene estaba adentro. Cuando la nena se lo dijo a la mamá fueron a ver el auto y estaba el cuerpito del nene, calcinado”.

Debido a que los restos estaban virtualmente irreconocibles, producto de la elevaba temperatura que se registró dentro del automóvil, Patricia sostiene la teoría que Braian fue objeto de una paliza previa.

“A la criatura le faltaba la mandíbula completa. Si después, durante un día entero, la policía estuvo rastrillando cada lugar del barrio, tratando de hallarla”.

Patricia reforzó la hipótesis que sostiene que a Braian “lo obligaron a aspirar Poxi-ran a la mañana y, después, a la noche le quisieron cobrar la aspirada. Eso fue lo que comentó la mamá. Lo amenazaron, lo vinieron a buscar acá, y la hermanita vio que salió a la madrugada”.