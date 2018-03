Analizan colocar cámaras de seguridad en los colectivos bahienses

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

Este martes el directorio de Bahía Transporte Sapem (BTS) comenzará a evaluar las propuestas de cinco empresas que participan de un concurso de precios para colocar cámaras de seguridad en los colectivos urbanos.

En principio, la compulsa es por 42 cámaras para las tres líneas que gerencia de manera directa BTS (502, 504 y 519A). No obstante, la administradora general del transporte público de Bahía Blanca no descarta que se agreguen aparatos para las otras dos prestadoras, San Gabriel y Rastreador Fournier.

El sistema a contratar es un circuito cerrado, con dos o tres cámaras por vehículo y un disco rígido para grabar las imágenes.

Las filmaciones no se transmitirán en vivo a una central de manera permanente pero, según explicó el gerente de BTS, Federico Hartfield, en caso de avisos por situaciones de emergencia sí se podrán observar las imágenes en directo desde la empresa.

Solo algunas zonas puntuales de la ciudad no tienen la suficiente señal, aunque no fueron especificadas por razones de seguridad.

Los objetivos principales, explicó Hartfield, son dos. El primero es monitorear o tener testimonios fílmicos en casos de inseguridad. Las peleas en los micros que van hacia Ingeniero White la madrugada de los fines de semana serían un caso, aunque también pueden ser robos entre pasajeros.

El otro motivo son los accidentes. Son frecuentes los juicios contra las empresas de colectivos por caídas u otros problemas que sufren los usuarios. De esta manera se busca tener pruebas más concretas sobre cada hecho.

Del mismo modo, se piensa en colocar una cámara que apunte hacia el frente del micro, para registrar accidentes con otros vehículos.

Todavía se desconoce cuáles son las compañías que participan del concurso de precios, porque las propuestas se presentaron a sobre cerrado. Tampoco hay un presupuesto fijo, sino que se evaluará la conveniencia de iniciar el sistema de acuerdo con los valores.

Más aún: existe la posibilidad de declarar desierta la compulsa si no conforma ninguna propuesta.

En caso de prosperar alguna iniciativa, se estima que el sistema podría empezar a funcionar este año.

Una ley aprobada pero sin reglamentar

Las cámaras en colectivos urbanos, en términos legales, se encuentran en una situación confusa.

En su última sesión de 2016, la Legislatura bonaerense dispuso que todos los micros de la provincia deban instalar cámaras en cada una de sus unidades, para brindar mayor seguridad a los pasajeros ante el aumento de asaltos y ataques a choferes, en especial en el Conurbano.

La norma aclaraba que las empresas contarían con 180 días para readaptar los micros a partir del momento de la reglamentación. Hasta el momento, ese trámite, que debía cumplir la Gobernación, no se concretó. Por lo tanto, aún no rige la obligación.