3 bahienses que juegan en Independiente hablaron del escándalo sexual en las inferiores

Por Kevin Di Donato y Gabriel Colla / Especial para La Nueva.

El escándalo que sacudió esta semana al Club A. Independiente, por una denuncia realizada desde la institución contra un jugador de las divisiones inferiores del club, al que señalan de ser el nexo entre algunos chicos de la pensión del Rojo y una red de prostitución, sigue cargado de incertidumbre y conmoción, no sólo en el mundo del fútbol.

Esta denuncia nace a raíz de que un joven, que actualmente se encuentra en la cantera de Independiente, rompió en llanto ante un psicólogo del club, alegando que tanto él, como 20 jugadores más, eran obligados a prostituirse por el acusado, de 19 años, que integraba el plantel de la cuarta, aunque se encontraba lesionado y a punto de rescindir contrato.

Tres chicos oriundos de Bahía Blanca, surgidos en Villa Mitre, militan en las inferiores del club de Avellaneda. Lucas Abadié, volante categoría '99, llegó en 2015 al Rojo, y el año pasado integró el plantel de Reserva.

El mediocampista, que vivió en la pensión del club hasta fines del año pasado (se mudó a un departamento, para mayor comodidad), aseguró que "como no estamos más ahí, no sabíamos nada; nos enteramos por la tele".

Sobre el denunciado, Lucas aseveró que “vino en 2016, cuando estaba en 6ª. No tuvimos mucho trato porque parecía ser callado. Después del miércoles a la noche, donde saltó todo, no entrenó más con nosotros”.

Otro de los que se encuentra en el ojo de la tormenta, señalado como pieza clave en la red de trata, es el colegiado Martín Bustos, quien ayer fue detenido en General Pacheco por efectivos bonaerenses.

“Con el árbitro no tuvimos trato. Tal vez me ha dirigido, pero no lo recuerdo”, dijo Abadié.

Sobre su experiencia en la pensión, Lucas expresó: “Teníamos confianza, nunca nos pasó algo raro”.

“El cuerpo técnico, como en todas las categorías, nos juntó a cada plantel y nos dijo que había que trabajar con tranquilidad, nos recomendaron que tratemos de no darle espacio a otras personas por el bien de nosotros y que tampoco opinemos sobre lo que está sucediendo, ya que es un tema muy complejo”.

Tanto él como los otros 2 juveniles coincidieron en que sus familiares y allegados mostraron gran preocupación por lo trascendido, pero que tanto ellos, como los encargados del club, despejaron las dudas y llevaron rápidamente tranquilidad a sus círculos cercanos.

La pelota seguirá rodando en Villa Domínico y muchos jóvenes continuarán en busca de sus sueños de jugar en Primera vistiendo los colores del Rojo. Para otros, el anhelo más grande, será ver que paguen quienes los forzaron a participar de esta terrible red de pervertidos.

Miramonte: “Es un tema delicado y grave”

“Me sorprendió tanto a mí como a mis compañeros de la categoría. Fue algo muy raro”, sostuvo el bahiense Lautaro Miramonte, quien arribó al club de Avellaneda en 2015, junto con Lucas Abadié.

El delantero aseguró que ni siquiera sospechaba de que el juvenil señalado pudiera estar involucrado en un hecho de tal magnitud. "No queremos saber mucho de esto para no desviarnos de jugar al fútbol y para no ensuciar a ningún compañero sin motivo”, comentó.

Sobre el suceso, se mostró preocupado por la dimensión y la cercanía: “Es un tema grave, no lo podemos creer”.

Sin dudas, en estos momentos tan delicados, la herramienta de contención psicológica que debe brindar una institución es crucial. En ese sentido, Miramonte señaló: “nos aconsejaron por si alguno en algún momento llegaba a estar en esa situación. Tratan de calmarnos y que no nos desviemos del camino”.

En el Rojo también milita Ariel Montero, otro ex tricolor. El chico, de 15 años, que llegó hace 2 semanas a la institución, expresó: “yo estoy tranquilo, a mí no me afectó en nada”.

“En la pensión tenemos psicólogos”, contó Ariel, quien además remarcó que deben cumplir con horarios estrictos (pueden estar afuera hasta las 20).

Respecto de lo ocurrido, Montero aseguró que desde el club “me dijeron que no hable de eso”.

(Esta nota también puede ser leída en la edición impresa de La Nueva.)