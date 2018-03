“El nivel de la orquesta es potencialmente maravilloso”, dijo Logioia Orbe

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

El primer concierto del director Javier Logioia Orbe a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial tiene características particulares. No será en el Teatro Muncipal. Tampoco será de noche.

Con la intención de romper la rutina y el objetivo de llegar a mayor cantidad de público, el primer espectáculo será hoy, desde las 11, en el Teatro Gran Plaza.

"Es muy importante hacer hincapié en la importancia de salir de la rutina de un concierto cada 15 días en el mismo lugar. El reto es que la Orquesta se amolde a una nueva acústica y a un nuevo horario y lugar", aclaró Logioia Orbe.

—¿Por qué tomó esa decisión?

—Para este concierto pedí inaugurar el nuevo cine Gran Plaza y hacer el esfuerzo de ensayar y de tocar en esta sala que tiene una acústica fantástica. Hemos sido muy bien recibidos por el pastor Patricio. He sido el responsable de crear en el Teatro Colón los conciertos del medio día, hace 20 años cuando era director de la Filarmónica de Buenos Aires. En este marco es muy importante que en ese horario puedan ir los matrimonios y adultos, pero también las criaturas. Imaginémonos que con las temperaturas bajas del invierno, terminar un concierto a la una de la mañana, es como un castigo literal a nuestro estimado público. El reto es que la gente sepa que nosotros nos presentaremos en esta sala periódicamente, antes del medio día, los domingos", aclaró Orbe.

—Ha sido invitado muchas veces para dirigir esta orquesta ¿qué significa para usted la titularidad?

—Es una continuación de un profuso trabajo hecho con anterioridad. Para mi es un reto mayúsculo porque están entrelazados el Coro, el Ballet y la Orquesta prácticamente en todos los proyectos. Además, estamos en una etapa de reestructuración en la Argentina y los presupuestos son muy acotados. Ahí se va a ver nuestro enorme ingenio y capacidad de manejo para poder lograr una programación planificada. Es un enorme reto y una gran alegría volver a reunirme con los músicos.

—¿Qué cuestiones considera que hay para mejorar?

—La estructura financiera de los tres organismos. Hasta hoy en día los tres parten de una única base de financiamiento lo cual es erróneo porque que las necesidades de cada uno son distintas. Los bailarines necesitan zapatillas de punta, nosotros instrumentos, partituras y pagar derechos, el Coro necesita sus particellas...

—¿Qué nivel considera que tiene la Orquesta?

—Es potencialmente maravilloso. Creo que no tiene límites, estoy convencido. Por eso trabajo con tanto ahinco. Sí considero que tenemos muchos cargos por cubrir. Necesitamos que en tiempo y forma se vayan cubriendo por concurso. Es de vital importancia para abocarnos a cualquier repertorio.

—¿Qué características le gustan de Bahía Blanca?

—He trabajado en más de 70 países y viví fuera de la Argentina. Me gusta mucho Bahía porque está en una latitud icónica. La Puerta de la Patagonia, la salida de la pampa húmeda hacia el oeste seco, el crisol de culturas, los folklores que aquí chocan como olas contra una muralla en la costa genera un sinnumero de inquietudes por parte del potencial público. Los intereses de la gente que viene a nuestros conciertos tiene muchas inquietudes. Esto determina una riqueza cultural que es enorme y valoro mucho.

—¿Por qué eligió dos autores rusos para comenzar?

—El repertorio es casualmente ruso. He diseñado fechas con postales sinfónicas. También estarán las fechas de Italia, Estados Unidos, Francia, Argentina y Alemania. Comenzamos con Rusia por casualidad. Son obras muy hermosas.

Un sueño

"Mi sueño tiene que ver con el reto que estoy ocupando en este momento: que los organismos artísticos del sur, en su conjunto e individualmente brillen, no sólo en Bahía Blanca y en la zona de influencia, si no también en el resto del país. No me canso de hablarle a mis colegas de todo el mundo que aquí hay un polo cultural importantísimo que merece un apoyo incondicional de nuestras autoridades para brindarle al público todo lo que espera".

Una frase de cabecera

“Cuando creas que has llegado al éxito, recién ha comenzado tu tarea”.

Una canción popular

“Si tengo que elegir una que he escuchado cinco mil veces y que puede llegar a hacerme llorar es Alfonsina. De todas maneras, me gustan mil canciones populares que toco al piano. Yo además soy flautista y violoncellista. Realmente me nutro mucho de la música popular, tanto acá como en Brasil. Me gusta el jazz, el tango y las músicas étnicas, entre otros géneros".

Todos los detalles del espectáculo

Organismos Artísticos del Sur (OAS), dependiente del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ofrecerá el primer concierto sinfónico de la temporada, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca bajo la batuta del maestro Javier Logioia Orbe, director titular.

El programa incluye las obras Ocho cantos populares rusos, de Anatoly Liadov y Sinfonía nº2 en Mi menor, del maestro Sergei Rachmaninov.

Se realizará por primera vez en el Teatro Gran Plaza (ex cine Plaza, Alsina 170), hoy, desde las 11. El valor de la entrada general será de 100 pesos. Se podrá adquirir en el Teatro Gran Plaza.