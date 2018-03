Personas con Síndrome de Down: más visibles e integradas

¿Por qué hoy tienen más visibilidad las personas con Síndrome de Down y todo aquello relacionado con este síndrome? Posiblemente, porque hoy en día, estas personas conviven e interactúan en la sociedad muchísimo más que hace años, lo que no solo da cuenta de los avances en torno a la concientización de la discapacidad y de la integración en general, sino que también nos indica que su sobrevida hoy arroja cifras muy alentadoras respecto de años atrás.

Las estadísticas indican que en la década del 40 la sobrevida era de 14 años, siendo hoy es de aproximadamente 65.

Esto responde en gran medida a los avances que hoy existen en el tratamiento del hipotiroidismo, la depresión y las cardiopatías congénitas, entre otras condiciones, que son propias de dicho síndrome y que antes no se trataban.

Seguramente, esto sucedía debido a aquella antigua concepción que sostenía que esta población “no podía”, no iba a avanzar. Hoy, en cambio, los profesionales de la salud, educadores, familias y sociedad toda, ponemos el foco en el mayor desarrollo posible de sus habilidades físicas y psicosociales.

El objetivo es siempre el mayor desarrollo de su autonomía, su independencia y sus potencialidades.

¿Entonces que es importante saber para ayudarlos a avanzar hacia una mejor educación e integración? Quizás, deberíamos empezar por informarnos sobre sus necesidades específicas poniéndonos nosotros en el lugar de aprendices, y entonces observando e interesándonos por ellos, podremos dar cuenta, que las personas con tal condición, por ejemplo, son más visuales que auditivos, más concretos que abstractos, que hay que repetirles las consignas una mayor cantidad de veces, que tienen dificultades para comunicarse dado que su lenguaje expresivo es pobre, etc.

Por último, nunca dejar de ver lo particular en lo general. No hay una persona igual a otra, cada persona es única y esto también en las personas con Síndrome de Down.

Entonces la propuesta es no centrarnos en sus dificultades, porque no solo mejorar ello nos llevara a avanzar, sino más bien, hacer foco más enfáticamente en sus capacidades, en su potencial, y allí muchos de nosotros nos encontraremos con enormes virtudes, como la perseverancia, la tenacidad, la fidelidad, y la alegría.

Como en el caso de cualquier persona, también en las personas con Sindrome de Down, la estimulación temprana, la participación social y las oportunidades hacen a los logros.

El doctor Marcelo Carlos Calí, especialista en Clínica Médica de Grupo Medihome, MP. 19.709, MN. 77.526, (organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo pleno de las personas con discapacidad) sostuvo que el Síndrome de Down no es una enfermedad.

“Ciertamente no se trata de una dolencia o patología sino de una alteración genética que se adquiere por azar desde el mismísimo momento de la concepción”, dijo.

Explicó que la información necesaria para que cada uno de nosotros tenga características únicas se encuentra codificada en los cromosomas (conglomerado de proteínas que se encuentran en el núcleo de cada una de nuestras células).

“Ellos son los que le indican a nuestro cuerpo cómo vamos a ser, qué color de ojos y cabello tendremos, qué características, y hasta la predisposición que tendremos para el desarrollo de ciertas enfermedades”, expresó.

Los humanos tenemos normalmente un total de 46 cromosomas agrupados en 23 pares. En el síndrome de Down el par del cromosoma 21 tiene un cromosoma adicional: en vez de ser 2 cromosomas 21 son tres (trisomía), es por ello que también se conoce al síndrome como trisomía del cromosoma 21.

Se desconoce la causa que lo origina pero se supone que existe una mutación o alteración en el momento de la copia de esta información en etapas tempranas del desarrollo. Esta información errónea dará lugar al síndrome.

El 50% de los niños Down suelen fallecer antes de nacer o durante los primeros días posteriores al parto por anomalías incompatibles con la vida es que se estima una mayor incidencia aún.

A saber

Se calcula que 1 de cada 800 niños nacidos vivos puede padecer Down. La incidencia será mayor a medida que la edad de la madre aumente.



Son niños sumamente afectuosos y se hacen querer fácilmente. Algunos de ellos tienen una fuerte atracción por la comida, condición que les hace tener con frecuencia sobrepeso o incluso obesidad.



La estimulación temprana no debe demorarse y debe ser llevada a cabo por un equipo multidisciplinario.