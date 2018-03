El exilio, desde la mirada de una adolescente

Laura Gregorietti

Afganistán, década del ‘90. Una familia decide dejar todo lo que ama y escapar de un país devastado por la guerra para iniciar un largo viaje en busca de un futuro y una nueva vida.

En las páginas de La Casa del Almendro, la escritora irlandesa Laura McVeigh relata a través de la mirada adolescente de Samar, cómo es volver a empezar lejos del hogar y todo lo que uno ama.

McVeigh describe y a la vez rinde tributo a la resiliencia de las mujeres afganas a través de la descripción de los horrores que tienen que sobrellevar y la fuerza que encuentran para sobrevivir.

-Vos contás en tu libro que “esta historia te eligió”.

-Creo que escribes lo que te interesa y lo que piensas que es importante. Para mí, la novela es, por supuesto, una historia universal sobre la familia, el amor y la búsqueda de la seguridad en un mundo incierto, pero también fue como un examen sobre la guerra y el conflicto. Quería escribir sobre lo que sucede cuando los países cambian. Afganistán ha visto un cambio tremendo a lo largo de su historia ya que se encuentra en una encrucijada geopolítica. Desde el momento de la libertad relativa de la década de 1960, pasando por la invasión rusa, luego la llegada de los talibanes, sufrió muchos cambios profundos en un corto período. Escribir sobre eso, con el telón de fondo de la caída del comunismo, fue de mucho interés para mí”.

-La novela se desarrolla en el expreso Transiberiano, un escenario poco común para un relato.

-Colocar la novela en el Transiberiano me permitió viajar la narración de un lado a otro, a través de geografías, historias y tiempos, lo que resulta importante para la estructura de la narrativa. Además, la historia encuentra una conexión con Anna Karenina, la novela de Tolstoi que la protagonista lee en el viaje en tren.

-Qué busca la protagonista en este viaje que comienza con su familia?

-Al comienzo de la novela nos unimos a la familia en su interminable viaje en tren de ida y vuelta, mientras buscan un lugar seguro para vivir. Han huido de Afganistán y los talibanes. Poco a poco descubrimos la historia de la familia, los acontecimientos y los secretos, que han llevado a la narración de la protagonista de un viaje que nunca quiso emprender. Es una novela en la que todo no es lo que parece.

-La música, prohibida durante años por los talibanes, constituye para la protagonista un símbolo de libertad, poder cantar, ir a la escuela. Detrás de todo esto, hay un manifiesto sobre la vida en un país en donde la mujer no es tomada en cuenta. ¿Samar reivindica a su género?

-Creo que todos deseamos estas libertades básicas de expresión; por supuesto, en algunos países estas libertades no existen. La imaginación y el amor son las dos mejores armas que tenemos contra la tiranía. La novela rinde homenaje al poder transformador de la literatura y la narración de historias para sustentar el espíritu humano, incluso en los momentos más difíciles. La imaginación es nuestra máxima libertad. La educación también es clave, hace una gran diferencia en las oportunidades de la vida. A tantos niños, especialmente niñas, en todo el mundo se les niega el acceso a la educación; la situación en Afganistán es particularmente aguda, por lo que resultó importante escribir sobre eso, iluminar la situación, por pequeña que fuera, con la novela".