A la espera de Amazon, la llegada de un polizón y piñas en Las Tres Villas

--¿Cómo va, Juan María? Me imagino que habrás visto a la selección el viernes.

--Mmmm ahora te acordás de la selección. ¿Pasó algo que ya no hablás del fútbol doméstico?

--Es que estamos a un paso del Mundial, es sólo por eso, pero qué te parece si empiezo por reconocerte otro de tus aciertos en materia de chismes.

--Dale, no está mal empezar así...

--Me refiero a la posible radicación de Amazon en Bahía Blanca. Lo anticipaste acá hace tres semanas, así que muy merecido el reconocimiento.

--Te agradezco pero como te dije antes, si bien el tema podría ser anunciado por el presidente Macri, aún está verde. La única diferencia es que el sitio La Política Online ventiló un tema que estaba cerrado con 20 llaves y que tiene un acuerdo de confidencialidad estricto. Allí se dieron a conocer varios detalles, por ejemplo que la inversión rondará los 300 millones de dólares, que dará empleo a 700 personas y que estará en la Zona Franca.

--¿Pensás que puede concretarse?

--Nadie larga prenda y ahora todos dicen que sabían algo pero no quisieron ni van a hablar para no frustrar un proyecto que sería muy importante para Bahía. De lo que no tengo dudas es que el interés de la empresa estadounidense es concreto y que obviamente Macri y la gobernadora están haciendo fuerza para la radicación. Igual me siguen surgiendo interrogantes sobre algunos puntos que trascendieron en los últimos días.

--¿A qué te referís?

--A que la información publicada por La Política Online menciona como factor determinante para la radicación a la disponibilidad de agua y energía para refrigerar los monstruosos equipos que Amazon instalará en su centro de datos. Todos sabemos que por Bahía pasan varias líneas de alta tensión y que Amazon podría abastecerse desde allí sin afectar el suministro de energía a la ciudad, pero también sabemos que el agua no sobra.

--¿Entonces?

-- Por lo que pude saber las ventajas de Bahía están en la red logística existente, su puerto, su Zona Franca que le permitirá reducir costos, la disponibilidad de redes de alta tensión para el enorme consumo energético que un centro de datos requiere, casi equivalente al de una ciudad mediana.

--¿Y los parques eólicos?

--También pude confirmar que se mostraron muy interesados en el desarrollo de energía eólica en esta zona, pero lo que produzcan los parques eólicos regionales se va a inyectar al Sistema Interconectado Nacional. Sí puede suceder que la empresa aproveche las ventajas de esta zona para tener su propio parque eólico y así cumplir con su compromiso de usar energía renovable, o bien comprar la energía directamente a futuros emprendimientos de este tipo que se construyan en esta zona.

--¿El cumpleaños 190 de la ciudad, el próximo 11 de abril, sería un buen momento para anunciar una inversión de esta magnitud...

--Claro. Hasta ahora sólo es una posibilidad que tanto Macri como Vidal vengan a Bahía, aunque ambos están invitados a la inauguración del parque eólico Corti. Para ese día la empresa Pampa Energía espera tener montados los 29 molinos eólicos. No sé si todos estarán funcionando o si quedarán algunos detalles, pero ese día será la inauguración.

--¿Y cuándo empezarán las obras de los otros dos parques de Pampa Energía?

--Sobre junio y se estima que en un año estarán en funcionamiento. Uno se llama De la Bahía y estará muy cerca de la ruta de acceso a Pehuen Co y el otro, denominado Pampa, estará junto al de Corti. En total se prevén instalar otros 30 aerogeneradores.

--Me enteré que el jueves se concretó el último viaje por la ruta 3 sur de las aspas para los aerogeneradores del Parque Eólico La Castellana, en Villarino.

--Sí, fue el punto final para un exitoso operativo de transporte que duró 4 meses y 7 días. Esto es algo para valorar porque el sistema de traslado de este tipo de material fue un ejemplo a nivel nacional y sin fallas. No olvidemos que hablamos de aspas de 14 toneladas de peso cada una, y un largo de 63 metros.

--Bahía se posicionó muy bien a escala nacional.

--Exacto, pensá que se mandan aerogeneradores a sitios bastante lejanos como Córdoba, donde bien podrían hacerlo desde la terminal portuaria de Zárate. Según me comentaron la velocidad con la que se hicieron las operaciones de descarga tanto en Ingeniero White como en Galván fueron asombrosas, superando incluso a la que países especializados, y sin el más mínimo inconveniente. Los parques eólicos fueron uno de los pocos temas donde los anuncios se tradujeron en hechos rápidamente.

--Sí, y sirvió para desalentar las versiones de quienes aseguraban que era todo humo.

--Exacto, y tengo otro caso en ese sentido.

Un gigante en Aldea Romana

--Contame.

--El viernes a la noche estuve en el cumpleaños de Moni en un predio de Aldea Romana y antes de llegar pude ver cómo avanza el Dow Center, el proyecto que la petroquímica tiene con Bahía Basket. Realmente tiene un tamaño imponente que resalta en medio de una geografía típica de quintas.

--Felicitaciones a Pepe Sánchez entonces...

--Claro, y esperemos que entre 2018 y 2019 la ciudad cuente con ese Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento, que no es sólo un estadio, sino algo mucho más potente. En cuanto a Dow te adelanto que es casi segura la ejecución por parte de Techint de las mejoras anunciadas para la planta local, con una inversión de 210 millones de dólares. Algo que anticiparon Macri y Vidal el año pasado, en el complejo petroquímico local. ¿Te acordás?

Llegaron los rusos a Maldonado

--Sí claro, y siguiendo con el tema de las realizaciones, el domingo pasado me adelantaste que iban a venir los rusos para recorrer los talleres Maldonado. ¿Qué pasó?

--No mucho más que eso. El lunes llegaron técnicos de la principal empresa fabricante de ferrocarriles de ese país, Transmashholding (TMH), que ya puso un pie en los talleres ferroviarios de Mechita, en Bragado. Sé que recorrieron las instalaciones acompañados por gente de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), pero no dijeron nada. Igual sigo pensando que ya está bastante avanzada la cesión a esa empresa para recuperar y alquilar el material que quedó de Ferrobaires. Pero ya que estamos con el tema ferroviario te paso un dato que puede interesar.

--Avanti.

--En los próximos días va a haber una reunión entre gente de Ferrosur, YPF y una firma local con sede en el puerto para ver si pueden avanzar en el tema metanol. La idea es transportar esa carga por tren desde Plaza Huincul a Bahía y desde allí por barco a la destilería de Ensenada.

--Me suena raro que luego se embarque en Bahía porque eso tiene sus costos.

--Esperemos a ver qué sucede y te recuerdo que en 2013 YPF logró vía libre para que el metanol se transporte por tren. La Corte Suprema falló en favor de la empresa Ferrosur y declaró la caducidad de la causa iniciada a comienzos de la década pasada por entidades ambientalistas y municipios, entre ellos el de Bahía.

A la espera del polizón

--¿Algo más del tema portuario?

--Sí, te voy a tirar un dato que te va a interesar: hoy a la noche deberá entrar a Ingeniero White un buque granelero procedente de África, con destino al muelle de Dreyfus, donde debe cereal.

--¿Esa es la novedad?

--Por supuesto que no, lo distinto es que va a llegar con un polizón de Sierra Leona, es decir, una persona que se coló para escapar de su país por buque y que ahora obligará a una serie de actos administrativos para que, si se toma esa decisión, sea deportado.

--¿Por ejemplo?

--Tengo entendido que el buque, el Apogee Spirit, no podrá ingresar y que habrá que mandar un médico hasta el sitio donde ahora está fondeado, en el acceso al canal principal, para determinar si el hombre posee alguna enfermedad. Luego Migraciones deberá ver si lo acepta o no.

--¿Esto es algo frecuente?

--Sí, pero no todos los polizones terminan en tierra. Aunque no se reconozca, muchos son arrojados al mar. A nuestro país normalmente llegan desde África, donde hacen escala los buques de la ruta sojera entre Sudamérica y China. Migraciones es la responsable de evaluar cada caso y otorgar el status de refugiado a los que lo solicitan. A quienes se les niegue esa posibilidad pueden seguir viviendo en el país, pero deben iniciar el trámite migratorio normal.

--Bueno, en una de esas puede estar en la Fiesta del Camarón y el Langostino.

--Tal vez. Pero dejame contarte algo del sistema de parquímetros...

--No me digas nada, aparecieron nuevos problemas de funcionamiento...

--Eso no sería novedad, pero no todas son malas para Bahía Transporte SAPEM. A principios de la semana pasada la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata rechazó de plano el reclamo realizado por Elimpar SA. El planteo desestimado por la justicia es el correspondiente a la adjudicación del sistema tecnológico para la operación del Estacionamiento Medido y Pago de parquímetros en Bahía. Además, un par de días antes, llegó a las oficinas de Chiclana 375 el informe del Tribunal de Cuentas a propósito del ejercicio contable 2017, que incluye la rescisión con Eycon y la licitación de Exo, sin ninguna objeción.

--Bueno, un poco de aire...

--Sí, y también hay novedades en la otra SAPEM.

--¿Qué pasó?

--Se firmaron los papeles para la compra de nuevas unidades. Son camiones Volvo de última generación y se pudo ver un modelo en la FISA, pero siguiendo con la basura, el lunes se venció el plazo para presentar pedidos de impugnación para la licitación del Relleno Sanitario, pese a algunos cuestionamientos ni bien se conoció que la empresa Ingeniería y Arquitectura había ganado el pliego. Por lo que me dijeron no hubo ninguna impugnación así que el 1 de abril arranca el nuevo sistema.

Cuando el deporte no es salud

--Cambiando de tema, viste que dicen que el deporte es salud...

--Sí, es una frase hecha pero muy real. ¿A qué viene ese comentario?

--A que no es tan así.

--No entiendo. ¿Qué traés en la manga?

--Je, je. Un incidente que sucedió el pasado miércoles en Las Tres Villas. Me contaron que se pelearon a los golpes dos atletas, ambos mayores de 55 años, y uno de ellos reconocido dirigente.

--Uhhh. ¿Qué pasó?

--Aparentemente por una pavada. La discusión se habría generado por el carril de la pista en que cada uno hacía su actividad.

--No te puedo creer...

--Me dicen que fue así, que tuvo que intervenir la policía y que uno de ellos realizó la denuncia en la comisaría Cuarta, no solo porque terminó con un fuerte golpe en el rostro sino porque teme que el agresor tome represalias.

--¡Qué locura! Está claro que la violencia social está enquistada en todos los ámbitos.

--Tal cual. Increíble. Pero me resulta raro que no me preguntes nombres...

--Te estaba esperando, pero ya que estamos largá.

--Uno es Miguel Centeno, presidente de la Asociación Bahiense de Atletismo y el otro es Rubén Larribité, que fue quien hizo la denuncia.

--Bueno, y parece que se cumplió algo de lo que me habías adelantado el año pasado sobre el camarista federal Jorge Ferro. Vi que presentó la renuncia en Mar del Plata...

--Tal cual, porque lo están investigando por su presunta relación con un prostíbulo vip de esa ciudad, que reveló un informe televisivo.

--¿Y la renuncia lo exime de responsabilidades?

--Sí ante el Consejo de la Magistratura, aunque no desde el punto de vista penal. Quedará como cualquier hijo de vecino, al menos en la teoría.

--Poneme en tema, ¿qué tenía que ver Ferro con nuestra ciudad?

--Subrogó en la Cámara local y, entre otras cuestiones, tuvo a su cargo el sumario por las supuestas irregularidades en el Juzgado Federal N° 1, que denunció el recordado juez Alejo Ramos Padilla -de filiación kirchnerista-, quien llegó procedente de Dolores para ocupar el lugar del apartado Santiago Martínez, quien casualmente avanzaba en la investigación contra Lázaro Báez.

--¡Claro! Ahora me acuerdo. Y Ramos Padilla fue denunciado por generar una especie de persecución contra el personal bahiense, especialmente aquellos que no eran afines con la agrupación Justicia Legítima.

--Tal cual. Acusó de no avanzar en las causas por delitos de lesa humanidad, tanto a Martínez como a su secretario, Mario Fernández Moreno, aunque esos cuestionamientos fueron rechazados por el Consejo de la Magistratura. De hecho, Martínez hoy es firme candidato para asumir en una fiscalía federal de la ciudad y Fernández Moreno está en carrera para cubrir vacantes en el Tribunal Oral Federal.

--¿Y ya cicatrizó la “grieta” que produjo aquel arribo de Ramos Padilla?

--De a poco fue cerrando, pero las actuaciones sumariales siguen y producen novedades.

--¿A sí?

--Mirá, uno de los funcionarios que llegó en aquel momento de la mano del polémico juez de Dolores fue Leandro Massari, hoy en la fiscalía de Mar del Plata. Es uno de los que viajaba en el auto oficial del Juzgado Federal Nº 1 que fue chocado y abandonado en la zona de Tres Arroyos.

--Sí, me acuerdo del tema.

--Bueno, en 2016, tanto en el sumario interno como en la causa penal por ese incidente, Massari había dicho que llegó a Bahía para interiorizarse de la secretaría de Derechos Humanos, a cuya titularidad proponían, pero que no estaba nombrado formalmente. Sin embargo, se descubrió que faltó a la verdad.

--Epa, ¿falso testimonio?

--Aparentemente... Se descubrió que la saliente procuradora Alejandra Gils Carbó había firmado un oficio, a mediados de 2015, que incorporaba, por un año, personal al Juzgado Federal Nº 1. Y entre ellos figuraba Massari. Esa situación nunca había sido comunicada a la Cámara departamental, como corresponde, con lo cual, mínimamente, existe una violación al Reglamento de la Justicia Nacional.

--¿Y qué pasó con Massari?

--Por ahora nada. Sigue en la fiscalía de Mar del Plata, aunque la Cámara bahiense, en los últimos días, ordenó instruir un sumario para establecer si cometió un delito. Y también giró actuaciones al Consejo de la Magistratura, para poner a consideración la actuación de Ramos Padilla, que hoy se mantiene como juez federal en Dolores.

--Veremos qué pasa.

--¿Algo más?

--No, esta vez pago yo. Nos vemos el domingo que viene.