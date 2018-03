“La enfermedad aparece para que podamos cambiar”

“La enfermedad porque algo estamos haciendo mal. La cuestión no es tapar el malestar con píldoras, sino realmente cambiar. Entender que todo problema está generado por un pensamiento, si lográs modificarlo, modificás tu problema”.

El médico de la UBA y docente de la Universidad Maimónides, Fabián Ciarlotti pasó por Bahía Blanca para hablar sobre “Ayurveda, alimentación y mente”.

“El Ayurveda es una ciencia que habla de la sabiduría de vida y lo que hace es cambiar un poco el diagnóstico de lo que nos está pasando. Entonces al cambiar el diagnóstico, cambia el tratamiento y eso es fundamental. Nos hace ver las cosas desde otro ángulo”, destacó.

Según dijo, las medicinas alternativas no existen.

“Como decía el médico argentino Florencio Escardó, la medicina es una sola. En todo caso sería complementaria, porque no se alternan entre una y otra. El Ayurveda es la medicina más antigua que existe, está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un sistema médico completo pero no está regulado por el ministerio de Salud, al igual que la homeopatía o el yoga, por eso se las bastardea tanto”.

Agrega que según el Ayurveda, somos todos "seres emocionales" y que actuamos según la emoción que tengamos.

"Somos seres emocionales que aprendimos a razonar, explica Ciarlotti. Nuestra vida es una emoción y actuamos de acuerdo a eso. Esa emoción que te guía en tu vida sería una memoria emocional que se hace cuerpo y si no se digiere se genera un desequiliro. Tu destino va a nacer a partir del pensamiento que tengas, porque todo pensamiento se manifiesta en el cuerpo”.

Ciarlotti recuerda la frase que años atrás, lo movilizó al punto de viajar más de 20 veces a la India para estudiar Ayurveda y dejar, poco a poco, de ejercer su especialidad de médico ortopedista.

"Alimento es todo lo que entra por los sentidos, repite. Y no es una frase vacía, es que lo que vemos, escuchamos, no solo lo que comemos, es lo que nos nutre. Y lo que entra por los sentidos también hay que digerirlo porque sino se hace enfermedad. La gastritis y la acidez no están en la panza sino en la cabeza, la fibromialgia también, son el resultado de un mal manejo de las emociones, el estrés es uno de los principales 'rollos" que tenemos los seres humanos".

Ante la pregunta de si realmente "somos lo que comemos", expresó que hay alimentos que tienen energía y predisponen a un cerebro con energía".

"Pero por qué tanta gente manifiesta que la carne -por ejemplo- le genera malestar y le 'cae' mal. Porque estás comiendo algo muerto, sin energía, en proceso de putrefacción".

Por su parte los lácteos, que tiempo atrás se consideraban esenciales en la dieta de todos los seres humanos, dice que han dejado de ser algo bueno para pasar a ser algo altamente tóxico.

"Hay leches que duran 6 meses sin estar en la heladera, eso más que alimento es pintura blanca. El hombre es el único animal que toma leche después de haber terminado de lactar y de otro animal cuyo ternero pesa 50 kilos al nacer, nada que ver con nuestra digestión y nuestras enzimas. Hay que reveer nuestra alimentación, porque todo lo que era sano, con el tiempo y los pesticidas se ha vuelto venenoso".