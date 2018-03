El golfista suarense Etulain tuvo su día consagratorio en Estados Unidos

El golfista suarense Julián Etulain se consagró campeón este domingo en el Web.com Tour, el segundo circuito más importante de Estados Unidos, al triunfar en el Chitimacha Louisiana Open que se jugó en Luisiana.

Etulain mantuvo un gran nivel a lo largo de las cuatro rondas jugadas y alzó el primer título de su carrera en el Web, totalizando 265 golpes (vueltas de 62, 70, 66 y 67 tiros).

2018 Chitimacha Louisiana Open Presented by NACHER Champion @tula_etulain getting sprayed by his buddies!! #laopen #27thyear #greatweek pic.twitter.com/oOY3rEGWH3