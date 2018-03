Liga del Sur: Trotta no cree en la cábala que le dio resultado

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Él avisó enseguida que no cree en esas cosas. Nadie puede probar a ciencia cierta de que existan, y mucho menos que sirvan, ni si quiera cuándo se inventaron. Creer o reventar.

Las cábalas quizás nacieron con el fútbol y se expandieron junto con la imaginación de todos.

Lo cierto es que ayer, en cancha de Rosario, el libro de los supersticiosos sumó otro capítulo.

Con un gol de Agustín Trotta, el francés venció a Huracán por 1 a 0, y sumó su primer triunfo en la 2ª fecha del Apertura de la Liga del Sur.

Un grito desde la platea avivó a los presentes: "¡Eran los botines, Agustín!", fueron palabras de un hincha puntaltense, mientras Trotta, el hombre de los más de 100 goles y las mil alegrías, se besaba el escudo de su amado club.

¿Qué pasó con los botines? ¿Por qué los cambió?

"Los cambié, es verdad...los otros fueron un regalo y los tenía que usar. Les di un partido (en la primera fecha: empate en uno ante Cabildo) y un tiempo, y me los saqué", se sinceró Trotta.

"En el entretiempo los cambié. ¡Ojo no creo en esas eh! No tengo cábalas ni nada, pero a mi me gustan los botines blancos. Yo siempre usé blancos, pero como los otros eran muy lindos los tenía que usar", explicó.

Los "zapatos" de las tres tiras que se calzó el goleador para el segundo tiempo combinan de manera perfecta los colores del francés. Con un blanco predominante, obviamente.

Encima, si los cabuleros quieren encontrar otro argumento a su favor, Trotta venció a Coronda a los 11 minutos del complemento, en el arco que fue visitado por dos protagonistas extra que tuvo la tarde de Punta Alta.

Dos perros, uno marrón y otro negro, ingresaron al campo de juego y se robaron todas las miradas y retrasaron el inicio durante cuatro minutos. Después de que los corrieran un rato, se echaron en el arco del gol, donde se calmaron con las caricias de Coronda y fueron retirados por auxiliares.

Creer o reventar... eso no lo quitará mérito al triunfo de Rosario, ante uno de los candidatos, aprovechando la chance que tuvo por intermedio de su goleador, que volvió a los botines blancos y a la alegría.