Gastón Whelan contó que le faltó para completar el ciclo en Bahía Basket, su rival hoy de Instituto

El tiempo cierra heridas, algo que aprendió Gastón Whelan, el base del poderoso Instituto, que hoy visitará a Bahía Basket, el equipo que lo insertó en la Liga Nacional.

“Es raro enfrentar a Bahía -admitió el cordobés-. Es un lugar donde me sentí muy cómodo. Me genera una mezcla de sensaciones”.

—¿Qué te quedó de Bahía Basket en tu ADN basquetbolístico?

—En mi paso por acá aprendí a conocer la Liga y lo que es el deporte profesionalmente. Pasé de un club de barrio (Hindú de Córdoba) a un equipo de Liga, donde me enseñaron los primeros pasos. Siempre voy a estar agradecido.

—¿Fue tu escuela de formación?

—Sin dudas; más que una escuela fue una universidad. Fue un curso acelerado con muchos profesores de jerarquía y de primer nivel. Una de las mejores universidades.

—¿Te fuiste bien?

—No me fui bien, en el sentido que no cerré el ciclo como me hubiese gustado. Pero no fui quien tomó la decisión.

—¿Lo aceptaste o te enojaste?

—Fue una decisión rara, pero con el tiempo entendí que en este trabajo uno debe estar preparado, porque no sabe qué puede pasar. Entonces, si no rendís, podés terminar en otro equipo. Son las reglas de juego. En el momento me dolió y me costó asimilarlo, pero tenía que dar vuelta la página, porque a los tres días ya estaba en otra institución.

—¿Cómo se llevan las riendas de un equipo con reales pretensiones?

—Es complicado y lindo a la vez. Uno siempre intenta ganar. En mi caso, darle juego al equipo y trasladar dentro de la cancha las ideas del cuerpo técnico.

—¿A esta altura se consideran serios candidatos?

—Es una palabra complicada, porque uno trata de ir paso a paso y la Liga te pone en el lugar que te merecés. Tuvimos un Super 20 de alto vuelo (subcampeones) y ahora nos estamos reencontrando con ese nivel.

—¿Te pesa un poquito la responsabilidad de no tener al lado a Santiago Scala?

—No, al contrario. Me genera mucha tranquilidad. Sí lo necesitamos para ser un equipo más largo.

—¿Cómo se ve desde afuera a este Bahía Basket?

—Muy parecido al de los últimos años: intenso, aguerrido, que le gusta correr la cancha y tiene mucha rotación.

Algunos datos

Horario. El partido comenzará a las 20.30, y será arbitrado por Julio Dinamarca, Leonardo Zalazar y Sebastián Moncloba. Bahía, que viene de ganarle a Peñarol, en suplementario, 91 a 89, no tendrá , nuevamente, a Gerson.

Con +5. Instituto suma cinco triunfos en fila, ubicándose tercero, con 18 triunfos en 27 juegos. Como local lleva nueve partidos sin perder.

Plantel largo. Dirigidos por Facundo Müller, los principales jugadores son Gastón Whelan (promedia 3,7 asistencias), Dennis Horner (11,1 puntos y 4,9 rebotes), Dwayne Davis (17,2 puntos), Samuel Clancy (7,7 rebotes), Facundo Piñero (4,1 rebotes), Miguel Gerlero (1,2 recuperos), Luciano González (12,7 puntos) y Cristian Amicucci (4,1 rebotes).

