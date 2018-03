No hubo jineteada, pero los centros tradicionalistas se juntaron en Bahía Blanca

Unas 200 personas permanecen reunidas desde el mediodía de hoy, sobre el kilómetro 6 de la ruta 33, en Bahía Blanca, llevando a cabo una suerte de asamblea multitudinaria en protesta por la suspensión de la jineteada en el predio de la FISA.

Allí, referentes de sectores tradicionalistas de nuestra ciudad y de la región hicieron un acto para reivindicar la importancia de mantener las tradiciones criollas, y solicitar un encuentro con representantes del área de Cultura municipal y del Concejo Deliberante bahiense. Hubo familias enteras que fueron con algunos de sus caballos, participaron animadores y payadores, y se compartió una choripaneada al finalizar el acto.

“Queremos recuperar un espacio que es nuestro -dijo a La Nueva. Miguel Olea, uno de los responsables de la convocatoria-. Esto es una manifestación pacífica, porque no necesitamos cortar las rutas para hacernos oír”.

Durante la convocatoria de hoy, se supo que el centro tradicionalista Reseros del Sur mantendrá una reunión en la semana con el concejal Gustavo Mandará (PJ-Cumplir), quien había pedido la suspensión de la jineteada en la FISA.

Además, lamentó la decisión del centro tradicionalista Las Sierras, de Saavedra, de levantar la jineteada en la FISA después de que el CD y el municipio apoyara el pedido de los proteccionistas de no llevar a cabo el espectáculo.

“Quedamos con el antecedente de que en Bahía Blanca no se pueden realizar fiestas criollas. Tendrían que haber seguido adelante y llegar a una reunión en el CD como querían las protectoras. Si se decidía que la suspensión era viable, que así fuera, pero que no la levantaran los tradicionalistas. De hecho, el domingo pasado hicimos una muestra de destreza criolla en la FISA a la que vinieron 98 jinetes; fue el espectáculo que más convocó y no hubo problemas”, sostuvo.

Olea recordó que se invitó a las entidades proteccionistas a que participaran de la destreza y vieran cómo se trata un caballo.



“No vino nadie; y de los medios que durante la semana llamaron a un paisano para sacar una nota, hoy no vino ninguno”, lamentó.

Además, reconoció que hay una avanzada sobre las actividades tradicionalistas, a la que el sector no se está oponiendo porque no se convoca.



“La posición de los proteccionistas es rígida. Pero no estamos en contra de ellos, sino a favor de la tradición. Si quien proteger a los animales, perfecto; pero se tienen que informar. El estar con los caballos y en jineteadas cuesta toda la vida aprenderlo; y ellos van a un centro de protección equina y salen dando cátedra de algo que no saben. Están en contra nuestra sin saber nada”, dijo.

“Esta es una lucha con un solo participante, las protectoras; y si seguimos así, va a ser tan fácil seguir sacándonos lugar como lo fue suspender la jineteada de la FISA. Estábamos todos quietos pensando que se iba a llevar a cabo y no tuvimos respuestas; pero también esperábamos que la gente de Saavedra se plantara en hacer la jineteada”, finalizó Olea.