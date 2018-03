Lanzan una beca para nuevos artistas plásticos

Los ganadores de la beca, promocionada por el empresario y economista Julio Aisenstein, tendrán el beneficio de realizar una exposición individual en la prestigiosa Suipacha Galería de Arte.

La Beca Aída Aisenstein (BAA) es un atractivo y enorme portal a través del cual talentosos argentinos podrán incorporarse a la escena artística porteña que actúa, al mismo tiempo, como un trampolín hacia otros horizontes. El propósito de la BAA es apoyar la difusión de obras de excelencia de artistas que aún no hayan expuesto de manera individual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ayudarlos a instalarse en el circuito de las artes visuales, así como también celebrar la riqueza plástica del país.

Además, la beca tiene el objetivo de posicionar el arte argentino a nivel nacional e internacional y generar redes de contacto entre curadores, críticos, centros culturales, ferias, galerías comerciales, coleccionistas, artistas y otros profesionales del rubro.

Los ganadores de la beca tendrán el beneficio de realizar una exposición individual en la prestigiosa Suipacha Galería de Arte (Suipacha 1248) durante tres semanas. La inauguración, así como las acciones de difusión de la muestra y los costos que conlleven el traslado de las obras, quedará a cargo de la BAA.

La beca BAA convoca a participar a artistas argentinos y/o extranjeros, mayores de 18 años, que residan legalmente en el país. Pueden ser hacedores de pintura, dibujo, grabado, objeto, fotografía o escultura. Un dato clave es que quienes se postulen no necesariamente deben ser artistas amateurs. Están invitados, incluso, quienes cuenten con una importante trayectoria en el interior o el exterior del país. También pueden participar quienes hayan recibido premios destacados. La única condición es que no hayan aún expuesto su trabajo de manera individual en la ciudad de Buenos Aires.

Quienes pretendan ser becados, además, deben presentar su curriculum vitae y su Documento Nacional de Identidad (DNI) así como sus antecedentes. Para hacerlo podrán adjuntar imágenes digitalizadas y/o escanear programas, catálogos de exposiciones, referencias, críticas y fotografías, diapositivas y videos de las obras. Asimismo, es preciso que incluyan un portafolio o dossier con 10 de sus obras, una en cada página, con sus respectivas fichas técnicas (título, dimensión, fecha y soporte).

Para facilitar el envío, se sugiere utilizar archivos en PDF. De todos modos, cualquiera sea su formato, no deben exceder los 10 MB. La totalidad del material debe adjuntarse en un correo electrónico dirigido a arttelma@gmail.com.

Para conocer más detalles sobre la convocatoria a la BAA, está disponible la página de Facebook : https://www.facebook.com/pg/BecaAAisenstein/about/?ref=page_internal.