Turismo Nacional: Sebastián Pérez recuperó terreno perdido en Toay

Buena recuperación logró el bahiense Sebastián Pérez (Onix) en la jornada sabatina de la Clase 2 del Turismo Nacional, que este fin de semana celebra en Toay (La Pampa) el segundo capítulo del campeonato argentino 2018.

Luego de un viernes para el olvido, donde no pudo avanzar más allá del 30° puesto en la primera clasificación, Seba mejoró y logró escalar hasta el 16° lugar en la segunda y última tanda (quedó a 1s 135/1000 de la Pole).

Posteriormente, el crédito local soportó el permanente asedio de Joel Borgobello (Trend) y aseguró la quinta plaza en la primera batería ganada por Julián Lepphaille (Etios); el parcial más rápido del sábado.

En consecuencia, Pérez partirá 13° en la segunda final del año y con buenas perspectivas para mejorar lo hecho en la apertura de la temporada, donde arribó 18°.

“Doblando, el auto va bárbaro. Por suerte me pude acomodar y mantener 5°. Lástima que un roce me alejó de los punteros. En lo derecho nos falta mucha potencia todavía, es un auto muy grande y se frena mucho. Pude aguantar a puro manejo porque la verdad se complicó demasiado. Contento por el resultado pero preocupado, porque así no funciona. Ojalá la categoría modifique el reglamento”, analizó el bahiense.

Por otra parte, en la Clase 3, la producción del oriundo de Villalonga, Adrián Percaz (Focus), no colmó las expectativas previas. El Paisanito, de buen inicio de ciclo (fue 8° en Potrero de los Funes) clasificó 19°, a un segundo y 182 milésimas del cordobés Facundo Chapur (C4 Lounge), el “Poleman”.

En consecuencia, el ex campeón de Clase 2, único representante regional este fin de semana en la divisional mayor (el bahiense Juan Pipkin no se presentó a correr), largará 7° en la primera serie de la mañana.

La actividad de mañana será televisada, desde las 11, por la TV Pública. A las 12:30 irá la final de la Clase 2 y a las 13:30, la competencia decisiva de la Clase 3.