“Quiero demostrar que puedo ser el arquero de Olimpo”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Después del suspiro y una sonrisa todavía vergonzosa, Guido Emanuel Villar empezó a enumerar las sensaciones que le dejó el debut en Primera división, en el arco de Olimpo frente a San Lorenzo.

Tras sus 90 minutos iniciales en el Nuevo Gasómetro, a la actuación del “Flaco”, como lo apodan en el mundo aurinegro, se refirieron los rivales, sus compañeros, los dirigentes, los periodistas y todos aquellos que, de alguna manera, siguen de cerca al conjunto bahiense en la élite del fútbol argentino. Sí Guido, elogios al por mayor...

“La verdad, estuve y estoy muy tranquilo. Esperé mucho este debut, pero mantuve la mente fría y, salvo el resultado final, salió todo más que redondito”, señaló el golero de 20 años, 1,92 de estatura y, según los que saben, con enorme futuro.

Sobre su puesto, el joven brindó una curiosa confesión: "De chico, en la Liga Barrial, en el club Ce.Cu.Dei de Villa Delfina, jugaba de 5. Tenía 8 años y me gustaba mucho más ese puesto que de arquero. Un día, cuando ya tenía 9, en un torneo de verano, en el complejo de Telefónica, no podíamos completar el equipo y faltaba el arquero, así que yo elegí ir al arco. Ahí me vio Sebastián Polla, quien me preguntó si quería ir a Bella Vista".

En referencia al reconocimiento de la gente tras su debut en el arco olimpiense, Guido afirmó: “el teléfono suena más seguido y por la calle me saluda gente que ni conozco".

