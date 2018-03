Jaguares se recuperó con un sólido triunfo ante Lions de Sudáfrica

Con una producción que tuvo puntos altos en gran parte del partido, Jaguares logró su segundo triunfo en el Súper Rugby al vencer esta tarde a Lions de Sudáfrica, último subcampeón de la categoría, por 49 a 35. Fue en un partido disputado en el estadio José Amalfitani de Liniers.

El conjunto argentino se había ido con ventaja en el primer tiempo por 25 a 14, y con una muy buena efectividad, ya que apoyó seis tries, dos dobletes de Javier Ortega Desio y Emiliano Boffelli y los restantes marcados por Bautista Delguy y Bautista Ezcurra.

Jaguares salió muy concentrado y al minuto de juego apoyó el primer try a través de Delguy, tras un quiebre de Matera, y en contados minutos Lions logró revertir el marcador, porque logró llegar dos veces consecutivas al ingoal local a través de Orie y Mahuza. El maul y el line fueron los puntos más fuertes del subcampeón del Súper Rugby, pero tras unos minutos desconcertados, Jaguares apoyó un try de Boffelli y otro de Ortega Desio, en momentos claves del partido, ya casi al final de la primera etapa.

Más allá de que las líneas de Jaguares lograron los resultados esperados, siguió habiendo grietas defensivas, en parte porque Lions supo quebrarlas y apoyar tres tries, algunos por desatenciones.

No obstante, la segunda mitad arrancó con un try exquisito de Boffelli, más cercano al fútbol y al básquet que al rugby, y luego de un lapsus, Jaguares pudo restablecer su juego y tener un final de partido mucho más sólido.

En una pelota a la salida de un scrum, Gonzalo Ezcurra logró capturar el balón y tras sortear dos tackles apoyó debajo de la "H" para que Sánchez también acierte con la patada y adelante a los Jaguares por 39-28.

Sin embargo, el equipo sudafricano volvió a ejercer su dominio en el maul y tras el noveno penal de Jaguares, y empujando con los fowards, Lions logró acercarse nuevamente en el marcador, porque Jantjies además estuvo infalible con su zurda

La paciencia ofensiva de los hombres de Ledesma se puso de manifiesto otra vez al final y Ortega Desio encontró el espacio en la defensa rival para apoyar bajo la hache, y Sánchez sumó dos más.

Ahora la franquicia de la UAR en la máxima categoría tendrá una jornada libre y luego, el sábado 7 de abril, recibirá al actual campeón Crusaders, para luego afrontar una dura gira por Nueva Zelanda y Australia, de cuatro semanas.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Jaguares (49): Santiago García Botta, Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera (c), Marcos Kremer, Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Bautista Ezcurra, Matías Orlando, Bautista Delguy; Joaquín Tuculet. DT: Mario Ledesma. Suplentes: Julián Montoya, Felipe Arregui, Juan Pablo Zeiss, Guido Petti, Juan Manuel Leguizamón, Martín Landajo, Jerónimo De la Fuente, Ramiro Moyano.

Lions (35): Jacques Van Rooyen, Robbie Coetzee, Ruan Dreyer; Marvin Orie y Franco Mostert; Cyle Brink, Robert Kruger, Kwagga Smith; Marco Jansen van Vuren y Elton Jantjies; Aphiwe Dyantyi, Rohan Janse van Rensburg, Lionel Mapoe, Sylvian Mahuza; Andries Coetzer. Suplentes: Malcolm Marx, Dylan Smith, Johannes Jonker, Lourens Erasmus, Len Massyn, Dillon Smit, Howard Mnisi y Shaun Reynolds.

PT. 1m try Delguy (J), convertido por Sánchez (J), 11m penal Sánchez (J), 17m try Orie (L), convertido por Jantjies (L), 22m try Mahuza (L), convertido por Jantjies (L), 28m try Boffelli (J), 37m penal Sánchez (J), 40m try Ortega Desio (J), convertido por Sánchez (J).

ST. 7m try Boffelli (J), convertido por Sánchez (J), 16m try Marx (L), convertido por Jantjies (L), 22m try Erasmus (L), convertido por Jantjies (L), 25m try Ezcurra (J), convertido por Sánchez (J), 27m try Marx (L), convertido por Jantjies (L), 33m try Ortega Desio (J), convertido por Sánchez (J), 34m penal Sánchez (J).(NA y La Nueva.)