Video: Kapanga se sumó al pedido de justicia por Facundo, una víctima del tránsito bahiense

La banda Kapanga tocó anoche en Bahía Blanca y se sumó al pedido de Justicia por la muerte de Facundo Saccoccia, que falleció tras chocar su moto con un auto conducido por una persona alcoholizada.

El "Mono", líder del grupo que se presentó en el predio de la Coorporación, mostró una bandera que reza un pedido de justicia y luego dedicó unas palabras por el tema.

"No queremos ser ejemplo de nada ni de nadie. Yo hice una banda con mis amigos y no pensábamos nunca que íbamos a tener la trascendencia que tuvimos. Solo hacemos canciones, no le salvamos la vida a nadie", comenzó el "Mono".

Y agregó: "Como Facu hay un montón de incidentes protagonizados por gente alcoholizada al volante. Así que si tomaste alcohol no manejés. Si ustedes tienen que manejar díganle a otro si tomaron y, si no, los llevo yo".

Facundo Alejo Saccoccia tenía 17 años cuando el 10 de marzo se convirtió en una nueva víctima del tránsito bahiense. Manejaba su moto y chocó con un auto cuyo conductor estaba alcoholizado. Hoy a las 18 se realiza una marcha pidiendo justicia por él.

Facundo estudiaba en el Colegio La Asunción y jugaba al fútbol. Lo hacía de lateral izquierdo en la categoría 2001 de Liniers, club en el que la noticia conmocionó a todos.

"Era un pibe que por la humildad, el esfuerzo por superarse, su solidaridad con el cuerpo técnico y sus compañeros, se supo ganar el amor a su persona", describió Omar Correa, preparador físico del Chivo.

Facundo había cenado con varias amigas y se fue alrededor de las 3:30 de la mañana hacia su casa. Manejaba una Guerrero Magic y tenía el carnet para conducirla. En Rincón al 4.100 se topó con un Peugeot 306, impactó y murió en el acto.

El conductor del vehículo más grande era Alexis Sturzenegger, de 41 años y empleado del Concejo Deliberante de Punta Alta. Él resultó ileso y fue demorado por la policía ya que el control de alcoholemia le dio 1,31, más del doble de lo permitido para salir a la calle a manejar. Fue liberado días después.