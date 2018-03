Básquetbol: Villa Mitre afronta la última gira de la fase regular

La última doble salida de la fase regular del Torneo Federal de Básquetbol encarará Villa Mitre desde esta noche, cuando visite a Cipolletti.

El encuentro será dirigido por Carlos Herrera y Luis Javier Chávez y comenzará a las 21.15.

El tricolor partió anoche desde nuestra ciudad tras la sufrida victoria ante San Lorenzo por la primera fecha del torneo local (72 a 71). Allí solo utilizó tres fichas mayores: Federico Harina, José Luis Martínez y José Ojeda.

Villa Mitre es el líder de la División Patagonia con registro de 16 victorias y apenas cinco caídas; mientras que el elenco rionegrino posee un récord de 10-12 y se ubica en la sexta colocación.

En lo sucesivo, el tricolor visitará al Club Atlético Cinco Saltos pasado mañana, desde las 21.

En tanto, su última presentación previo a los playoffs será en casa, el venidero viernes 30 y ante All Boys de Santa Rosa.

Cabe señalar que, de asegurarse un lugar entre los dos mejores de la División, Villa Mitre salteará la Reclasificación (3º vs 8º, 4º vs 7º y 5º vs 6º).

El resto

También se enfrentarán esta noche All Boys (Santa Rosa)-Jorge Newbery (C. de Patagones), Ferro (P. Madryn)-Villa Congreso (Viedma), ambos desde las 21; e Independiente (Neuquén)-Cinco Saltos, a partir de las 22.