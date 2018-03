Los recuerdos de un Loco: el día que Houseman jugó borracho y le metió un gol a River

El exfutbolista argentino y campeón del mundo en 1978 René Houseman murió hoy y con él se fueron decenas de anécdotas y recuerdos.

Uno de los más recordados y comentados —además de haber levantado la Copa del Mundo con la Selección— es cuando reconoció que jugó un partido borracho.

—¿Jugaste escabiado alguna vez?

—Sí, una vez. Un partido contra River, en la cancha de Huracán—respondió en el programa de TV de ATC, El otro lado.

¡Y en ese partido metió un gol! El Globo del Loco Houseman cayó 2-1 ante River en el Metropolitano 1977.

"Llegué, me tomé 200 termos de café, me dieron 40 baños de agua fría hasta que me recuperé, no del todo. Jugué. Tenía un aliento que ponía en pedo a todo River. Entré, hice el gol y salí. A Fillol le hice el gol", agregó sobre aquel 6 de noviembre.