Presentaron la aplicación del 144 para asistir a mujeres las 24 horas

Los ministros de Desarrollo Social y Modernización, Carolina Stanley y Andrés Ibarra, junto a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, presentaron hoy la aplicación para celulares 144, creada para ampliar el alcance de la línea que brinda información, asesoramiento y contención a las víctimas de violencia de género.

Los funcionarios explicaron los detalles de la iniciativa en un encuentro que se desarrolló en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno y destacaron que la aplicación, que ya fue presentada al presidente Mauricio Macri, ha sido desarrollada por equipos interdisciplinarios del Instituto Nacional de las Mujeres y de los ministerios de Desarrollo Social y de Modernización.

Ya está disponible 144, la primera aplicación desarrollada desde el Estado para dar ayuda y contención inmediata a mujeres en situación de violencia. Descargala acá: https://t.co/EHWUxUUVtY pic.twitter.com/MhqCgHtp1n — Min. ModernizaciónAR (@ModernizacionAR) 22 de marzo de 2018

Se indicó además que "la línea 144 brinda servicios de asistencia las 24 horas, de manera gratuita y desde todo el país y es atendida por profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social; especialmente capacitados en abordaje de la violencia y perspectiva de género".

Al respecto, el ministro Ibarra dijo que "fue un trabajo en equipo que escuchó y trabajó con la sociedad civil y que tiene que ver con la agenda digital y la posibilidad de estar en el siglo XXI con nuevas tecnologías, con los desarrollos que nos hacen falta y los instrumentos acordes con estos tiempos para brindar beneficios que derivan de la tecnología".

En tanto, la ministra Stanley recordó que al asumir en 2015 había dicho que "había una ley pero faltaba un plan" para luchar y avanzar contra la violencia de género.

La ministra sostuvo que avanzamos con herramientas concretas "para que a su vez sean más las mujeres que puedan denunciar y menos las que sufran violencia".

Remarcó que "no merecen ser víctimas de violencia" y añadió: "Ustedes pueden salir de esa situación, no están solas y no tengan dudas que las vamos a ayudar; están acompañadas por el Gobierno y por la sociedad civil, su familia y sus amigas".

Por su parte, Tuñez expresó su esperanza de que la aplicación "pueda servir de Ushuaia hasta La Quiaca" y recalcó que la línea "forma parte de toda una política" que inició el gobierno nacional en 2015, y subrayó que "la idea es de qué manera podemos llegar a más gente con la línea 144 y así generar sensibilización y prevención".

Y explicó que la gente también puede llamar al 911, o en el caso de las personas hipoacúsicas pueden escribir un mensaje de texto. (Télam)