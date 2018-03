“Estamos con la víctima”, dijo Uset sobre el municipal que atropelló a Facundo

El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, dijo esta mañana que desde la Municipalidad no hubo ninguna acción política para aliviar la situación del empleado del Concejo Deliberante rosaleño que atropelló a un chico en Bahía Blanca y luego quedó libre por decisión de la justicia.

Se trata de Alexis Sturzenegger, acusado de atropellar con su auto a Facundo Saccoccia, un joven deportista de 17 años que iba en moto y que murió en el acto. Después se constató que Sturzenegger manejaba alcoholizado. El test dio 1,30 de gramos de alcohol en sangre, más del doble de lo permitido.

Fue en la madrugada del 10 de marzo, en Rincón al 4.100, y tras la liberación de Sturzenegger la semana pasada, los familiares de la víctima se alzaron en críticas contra la jueza de Garantías bahiense Gilda Stemphelet y contra el gobierno municipal rosaleño.

Leé más: Buen amigo y jugador de Liniers, quién era Facundo, nueva víctima del tránsito en Bahía

“No hicimos nada para intervenir en la situación de Sturtzenegger. Estamos con las víctimas”, dijo Uset, que aclaró que por el contrario sí se inició un sumario administrativo para evaluar su posible suspensión, aunque no se lo puede cesantear porque el acusado sigue en proceso judicial.

Señaló que a pesar del sumario iniciado, la Municipalidad no puede cesantearlo porque está en proceso judicial y no hay todavía una condena. Agregó que Sturzenegger no asiste a su lugar de trabajo porque está con licencia médica.

“No hicimos nada para lograr su libertad y di la indicación de que los funcionarios políticos no se involucren con esto por humanidad con la víctima. Estamos siempre con la víctima y no dudamos en condenar el acto de conducir en estado de ebriedad. Y las críticas surgen muy justificadamente desde el dolor, que se multiplica por la decisión de la Justicia de liberarlo”, dijo Uset.

“Tiene que quedar en claro que Sturtzenegger (foto) no es funcionario político de este gobierno, su militancia política no pasa por nuestro espacio ni su participación social en sociedades filantrópicas tampoco. Nuestra relación es de empleador empleado, y ya estaba en la planta municipal cuando asumimos en 2015 —remarcó el intendente rosaleño—. Es un empleado administrativo amparado por los derechos que le otorga su relación laboral con el Estado.”

Según trascendió, los familiares de Facundo quieren hacer una marcha y escrache en Punta Alta, en reclamo de justicia, a lo que el intendente rosaleño dijo que “como con todo reclamo legítimo, independientemente si nos sumamos o no a la marcha, van a contar con nuestro apoyo para circular por las calles de la ciudad sin inconvenientes”. (Agencia Punta Alta-La Nueva.)