Primera: “Vine a divertirme y aportar mi experiencia”, dijo Castets

Por Federico De Marco / fdemarco@lanueva.com

Estudiantes cerró una jornada a puro festejo con una alegría frente al rival de toda la vida. En el partido que abrió el 89° torneo de Primera del básquetbol local, el albo derrotó 74-49 a Olimpo, en el Casanova, en el día de su centenario.

Así festejó Estudiantes su centenario

En el medio de tanta celebración, uno de los 12 jugadores que firmaron planilla en el albo también vivió un momento especial: Mariano Castets, quien concretó su regreso oficial a la institución luego de varios años en el profesionalismo.

“Todo fue muy emotivo. Estaban mis amigos, mi familia; me pone muy contento volver al club. Vine a tratar de divertirme, a aportarle mi experiencia a los chicos, a apoyar. Lo importante es que el equipo gane, si puedo jugar un rato bien lo haré y si no me sentaré en el banco y alentaré a mis compañeros”, sostuvo “Catete”, autor de 5 puntos (1-2 t2 y 3-4 t1) en su presentación.

En el parquet, Estudiantes logró establecer claras diferencias con su rival, joven y con poco rodaje en la categoría, en el segundo tiempo (lo ganó 40-22), cuando ajustó en defensa y le sacó mucho rédito a las pérdidas ajenas.

“Destrabamos el partido desde la defensa, y corriendo. Si podemos hacerlo por más tiempo, vamos a andar bien. Eso fue lo que pudimos corregir en el segundo tiempo”, entendió el base.

Antes, al equipo de Romerniszyn le había costado imponer su ritmo, producto de algunos errores en el manejo del balón y desconcentraciones defensivas. Así, el aurinegro se mantuvo al acecho durante la primera mitad (terminó 34-27), sumando principalmente vía Victoria (8 puntos en el PT) y Elichiri (6).

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en el inicio del 3C. Con un par de acciones de Cinti y un bombazo de Pineda, Estudiantes sacó 14 unidades de luz (41-27 en 2m04s) y se apoderó del control del juego para siempre (la ventaja no bajó de los 10 tantos), al tiempo que la visita iba perdiendo variantes ofensivas.

El partido se acabó en el mismo arranque del 4C. En ese lapso, Olimpo se equivocó mucho (5 pérdidas) y el albo no dejó pasar la oportunidad: aplicó un parcial de 14-0 y sentenció la historia (70-40 a 5m34s).

En el día de su aniversario N° 100, Estudiantes se adjudicó merecidamente el clásico contra su rival de siempre.

“Antes de estos partidos siempre hay nervios, ansiedad, mucho movimiento alrededor. Fue un día emotivo para los jugadores como yo que nos criamos en el club. Sacamos adelante un juego que a priori era difícil, los chicos de Olimpo vinieron con muchas ganas. Contento porque se ganó el primer partido; hay que seguir trabajando porque hay cosas que tenemos que corregir”, cerró Castets.

La síntesis

-ESTUDIANTES (74): M. Castets 5, S. Cinti 14, L. Alemañy 17, D. Pineda 13 y J. Mitoire 5 (fi); A. Amore 11, T. Scarpaci 0, B. Ferrandi 0, J. Rodríguez 7, J. Kloster 0, V. Duvanced 2 y A. Salas 0. DT: Walter Romerniszyn.

-OLIMPO (49): A. Pedro 7, C. Victoria 10, F. Elichiri 11, J.P. Hollender 6 y F. Montenegro 2 (fi); M. Mailo 2, M. Diel 2, A. Solomon 7 y N. Fredes 2. DT: Juan Cruz Santini.

-Cuartos: Estudiantes, 18-16; 34-27 y 56-40.

-Tiros libres: Estudiantes, 16-19 y Olimpo, 12-16.

-Cinco faltas: Ningún jugador llegó al límite.

-Árbitros: Miguel Firpo y Emanuel Sánchez.

-Cancha: Osvaldo Casanova.