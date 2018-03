Cattafi, el puntaltense que se accidentó corriendo Speedway ya está en su casa

El piloto puntaltense de Speedway, Gabriel Cattafi, que hace más de un mes sufrió un grave accidente en una competencia, ya está en su casa luego varias intervenciones quirúrjicas.

El accidente fue la noche del 11 de febrero, durante la tercera fecha del Campeonato Internacional de Speedway, en Aldea Romana.

Sufrió doble fractura de pelvis, fémur, tobillo y talón izquierdo, y tibia y peroné derecho, órbita del ojo derecho y maxilar y fue operado en el Hospital Municipal de Bahía Blanca.

“Sólo recuerdo que venimos en la tercera vuelta y rompe el Chipi [Julio Romano], por lo que me abro para tratar de esquivarlo. En ese momento se me prende la moto [y sale despedida hacia las tablas]. Desde ahí no me acuerdo más nada; ni que hubo fuego, que estuve inconsciente, que hablé con algunas personas ni que Facu [Albín] me auxilió. Sólo sé de cosas que me han contado”, le contó Gaby Cattafi a La Nueva..

Leé: "Mi objetivo es salir caminando"

El violento impacto causó la instantánea pérdida de conocimiento del piloto, quien quedó atrapado entre uno de los tablones y su moto envuelta en llamas como consecuencia del choque.

Según los médicos, la recuperación tardará entre 6 meses y un año y Cattafi no cree que vuelva a correr: “Es casi imposible. Este era mi último año arriba de la moto”, agregó.

Ahora, Cattafi cuenta que está contento de estar en su casa, a la espera de los controles médicos de la semana entrante.