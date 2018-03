"Las redes sociales significaron un gran avance de la libertad y los derechos humanos"

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, consideró que las redes sociales "han significado un gran avance de la libertad y los derechos humanos", luego de que Amnistía Internacional en Argentina advirtió sobre la existencia de ataques a través de ese tipo de medios a posiciones críticas del oficialismo.

"Me han agredido, descalificado e insultado en redes sociales pero no me importó nunca porque le dan voz a millones de perseguidos, oprimidos y censurados", afirmó Alonso.

Mediante un mensaje en Twitter, la funcionaria sostuvo que "las redes sociales han significado un gran avance de la libertad y los DD.HH. en contextos autoritarios y opresivos en todo el mundo".

Y pidió "que un dedo no tape el sol", luego de que Amnistía Internacional emitió un informe crítico sobre la existencia de "cibertropas" que atacan a posiciones críticas del oficialismo en redes sociales. (NA)