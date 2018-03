La novia de Fabián Cubero le respondió a Nicole: "Qué ganas de ensuciarme"

La modelo Micaela Viciconte apuntó hoy contra Nicole Neumann tras los dichos sobre su relación con Fabián Cubero.

"Hubo cosas por las que yo me tuve que sentar a hablar con mis hijas, que me parece que no correspondían", dijo Neumann.

Nicole, ex de Cubero, se refería a la situación de que Viciconte duerma con las nenas: "esto de dormir con gente que no conocen, que no hay una confianza necesaria ni suficiente al día de hoy. Me parece que hay cosas como dormir, bañarse, ciertas cosas para los chicos que son con mamá, papá, una tía o una abuela. Punto. Después, que vayan al cine, a tomar un helado, a andar a caballo, lo que quieran. Me parece maravilloso que se diviertan y la pasen bien. Esas cosas las hablé un poquito con ellas o endiosan a gente que está al lado de él y 'no, chicas, no están así, quieren lastimar a mamá y no está bueno'".

Tras esos dichos, Viciconte respondió en su cuenta personas de Twitter y dijo que "dormí en otra habitación" y señaló que Neumann quiere ensuciarla.