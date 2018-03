Sancionan a jugador de "Los Murciélagos" por haberle pedido una ayuda a Macri

La Federación Argentina de Deportes Para Ciegos (FADEC) sancionó al jugador de fútbol de "Los Murciélagos" Lucas Rodríguez después de que solicitara al mandatario Mauricio Macri una ayuda económica para un equipo de mujeres no videntes de Córdoba, confirmó hoy el presidente de ese organismo.

Rodríguez, una de las figuras de la selección nacional de fútbol para ciegos, publicó a fines del año pasado un video en el que le pide a Macri que colabore con el financiamiento de un viaje a Japón de un equipo de mujeres no videntes de la ciudad de Córdoba, de donde el mencionado deportista es oriundo.

La FADEC sancionó a Rodríguez con el pago de unos 50.000 pesos debido a que grabó y divulgó sin autorización de la entidad ese video, lo que habría causado malestar en el seno del gobierno nacional, según dijo el presidente del organismo, Domingo Latela, en diálogo con NA.

"Me llamaron en un momento desde Presidencia para que se tome una medida. Más concretamente fue un secretario de Fernando De Andreis (secretario general de la Presidencia) diciéndome que estaban re-calientes. No es un video jodido, pero lo publicó sin mi autorización", sostuvo Latela.

De acuerdo con el relato del dirigente, Rodríguez, que se encuentra en Tokio disputando un torneo con la selección argentina de no videntes, reconoció "haberse confundido". "Si era por mí, yo no lo sancionaba. Pero se armó mucho revuelo. Lucas es un gran profesional, pero ya se mandó dos o tres mocos de este estilo. Y yo le pedí que no publique ese video", dijo Latela.

El presidente de FADEC informó que la sanción fue consensuada con el jugador: "Era una suspensión de algunos meses que le iba a impedir estar en los partidos o una sanción económica de 50 pelotas, que fue lo que se decidió".

Si bien la defensa de Rodríguez afirma que el castigo asciende a 100 pelotas, que cuestan 2.000 pesos cada una, Latela ratificó "que son 50, que serán donadas a clubes del Interior, con un valor aproximado de 1.000".

Latela expresó estar "molesto porque luego de acordar eso, Lucas junto a su abogado me puentearon y hablaron al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) para evitar el castigo".

En el video, Rodríguez le pide al presidente Macri ayuda "para que las Guerreras (equipo de fútbol para ciegas del Club Municipalidad de Córdoba) pueda viajar en febrero (de este año) a Japón a disputar un torneo que es un sueño para ellas". (NA)