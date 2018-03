Laura Novoa, esposa de Darthés en Dulce Amor, habló de las acusaciones de Calu Rivero

La actriz Laura Novoa, quien hizo de esposa de Juan Darthés en la novela Dulce Amor, habló sobre las acusaciones de Calu Rivero contra el actor.

"La incomodidad de Calu sirve para que todas las otras incomodidades salgan a la luz", dijo la actriz en diálogo con Por si las moscas por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"No me metí mucho en el tema, por eso no puedo decir si es una cosa o la otra; pero la incomodidad que sintió Calu es eso, y creo que sirve para que todas las otras incomodidades, todos los otros casos salgan a la luz", aseguró.

"Sirve para que todos reflexionemos sobre la lucha femenina por los derechos de las mujeres y para comprender que ser mujer hoy por hoy en este mundo es difícil", agregó.

Además, Novoa consideró que le parece "súper válido y maravilloso que todos los casos donde las mujeres se han sentido incómodas puedan salir a la luz".

"Los responsables son los responsables, pero también lo son aquellos que los contrataron, lo atestiguaron y no hicieron nada para frenarlo", sentenció la actriz.

"Está buenísimo que todos veamos el espacio del machismo que hay en cada una de las personas, en los medios, que hay en la calle", analizó y celebró que "las mujeres puedan empezar a gritar este dolor que venimos acumulando, es una gran deuda".

"Los actores somos como el punto de la vidriera para todo, somos una pantalla y un divertimento. Lo que no quiero es banalizar el tema, un tema que justamente lucha contra lo banal y que busca entender este nuevo feminismo, estar atentos al dolor del otro", concluyó Novoa. (La Nueva. e Infobae)