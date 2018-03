Los parques eólicos, una de las claves para la posible llegada de Amazon a Bahía Blanca

Por Adrián Luciani / aluciani@lanueva.com

Si bien el proyecto está muy avanzado, aunque aún no definido en su totalidad, la posible instalación de un centro de datos de Amazon en Bahía Blanca será una de las cartas a las que apelará el gobierno nacional en los próximos días para mostrar acciones concretas en un campo que hasta ahora le fue esquivo: las inversiones extranjeras.

Sobre todo cuando todo parece indicar que le ganó la pulseada a un competidor directo como Chile.

Según publicó ayer el sitio La Política Online, Bahía Blanca es el lugar elegido por el gigante estadounidense con base en Seattle para instalar un centro de datos, confirmando un adelanto que había hecho La Nueva. hace más de 15 días en su columna “Entre tasas y café”.

El mencionado portal asegura que la disponibilidad de agua y energía eléctrica llevaron a la empresa de Jeff Bezos, uno de los hombre más ricos del mundo, a poner los ojos en Bahía Blanca, donde probablemente se inviertan 300 millones de dólares y se ocupe a unos 700 empleados.

Seguramente en esto mucho tendrá que ver la disponibilidad de Bahía Blanca para abastecerse de la red nacional de alta tensión, por cuanto las instalaciones no dependerán de la red local. En cuanto al agua, en una ciudad donde no abunda, es posible que la construcción del acueducto del río Colorado pueda pensarse como una salida, aunque algunas fuentes consultadas aseguran que este no fue un elemento decisivo en las negociaciones.

Sí lo fue, en cambio, la posibilidad de contar con energía eólica.

Estos grandes centros de datos como el que impulsa Amazon son enormes consumidores de energía, aspecto que levantó polémica en los Estados Unidos sobre este tipo de instalaciones y que incluso llevó a la compañía a comprometerse, a largo plazo, a emplear energía renovable en un 100 por ciento de sus proyectos.

Tanto la disponibilidad de la energía producida por los parques eólicos que se construyen en nuestra zona, como la ubicación estratégica de Bahía, su conectividad y logística en general fueron aspectos tenidos muy en cuenta por Amazon.

¿Qué quiere construir?

Un centro de datos como el que proyecta instalar Amazon es el corazón de la economía digital surgida en el mundo en los últimos 15 años, donde la generación masiva de información resulta vital.

Son las nuevas fábricas del siglo XXI. Todos los datos se conectan, procesan y almacenan en la llamada “nube”. A tal punto que en varios países del primer mundo varios establecimientos industriales fueron reconvertidos en centros de datos.

En el caso de AWS (Amazon Web Service), la empresa fue una de las primeras en comenzar con este negocio, desarrollando una infraestructura de nube que permite a sus clientes crear de manera segura e innovar más rápido.

“Estamos innovando continuamente el diseño y los sistemas de nuestros centros de datos para protegerlos de los riesgos naturales y provocados por el hombre”, señala la compañía en su página web institucional.

El gran consumo de electricidad y energía, radica en la necesidad de lograr un funcionamiento constante del sistema, sin la más mínima interrupción, los 365 días del año, por eso siempre hay enormes generadores y baterías disponibles por si la red se apaga.

La eficiencia de estas instalaciones en materia energética y ambiental también fue cuestionada durante los primeros años, por cuanto lo prioritario siempre fue que el sistema no se apagara, pero con el paso de los años lograron avances importantes.

Normalmente los data centers de Amazon son gigantescas estructuras, enormes galpones casi herméticos y con extremas medidas de seguridad por el valor de los datos que almacenan.

En su interior abundan las salas con racks y servidores, todo esto con una enrome red de fibra óptica que los conecta con el mundo.