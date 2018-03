"Estamos indignados con el Municipio", aseguran los papás de una víctima del tránsito bahiense

Santiago y Andrea, papás de Facundo Alejo Saccoccia, señalaron que están "indignados con el Municipio" por la reducción de horas extras que toman como principal motivo de que Alexis Sturzeneger embistiera borracho a su hijo y le causara la muerte en Rincón al 4.100.

"El intendente [Héctor Gay] tiene que tomar cartas en el asunto, no puede ser que venga alguien de afuera, mate y se vaya como si nada", señaló Santiago a LU2 en referencia a la liberación de Sturzeneger por parte de la jueza Gilda Stemphelet.

"Seguimos como podemos porque tenemos otro chico, tenemos que ocuparnos de nuestra vida y además buscar justicia", lamentó el hombre y resaltó su "indignación" por toda la situación además del dolor como padre.

Su madre, además, se mostró sorprendida por el amor que demostró la gente y sus amigos, del cual no tenían una dimensión real: "No hay gente que no hable bien de él".

"Facundo se fue a hacer la remera del último primer día con los compañeros y estaba volviendo esa noche porque no nos había avisado que se iba a quedar en la casa del amigo", agregó la mujer.

Andrea también cargó contra las autoridades: "Se redujo el gasto y se hizo en lo que a nosotros nos tiene que proteger", en referencia al nivel de alcohol por litro de sangre de 1,31 de Sturzeneger, cuando el máximo legal es de 0,5.

"Ojalá no le toque a ninguna mamá más", dijo la mujer.

Ambos también indicaron no tener noticias sobre la separación de Sturzeneger de su cargo en el Municipio de Punta Alta y anunciaron que irían a empapelar la vecina ciudad para escracharlo.

Este sábado familiares y amigos de Facundo realizarán una marcha en la Plaza Rivadavia desde las 18 en reclamo de justicia.